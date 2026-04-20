男路倒遭警認定酒駕扣留　中風腦出血+積水...晚3小時送醫險害命

▲杜男騎車中風遭萬華警員誤認酒駕、延遲送醫3小時緊急開腦手術才救回一命。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

1月15日13時9分許，北市萬華區西寧南路發生民眾疑似路倒案件，警方與消防人員到場後，並未將倒臥路旁身體不適的杜姓男立即送醫，直至約16時許才由員警主動聯繫119送醫，在場警消誤判杜男疑似酒駕「叫不醒」，延遲近3小時送醫，後經醫院診斷為中風「自發性腦出血」。延遲送醫結果導致騎車中風昏迷的杜男併發腦出血及腦積水，所幸經醫院緊急開腦手術後救回一命，但杜男認知、運動能力大幅下降，目前需要長期復健生活陷入困境。



萬華警方表示，西門町所警員當時接獲通報到場，發現男子坐於路旁並有嘔吐情形，且疑似涉及酒後駕車。經救護人員初步評估認定非屬危急個案，且身上疑有酒味，在場家屬同意未送醫。警方後續因酒測無法完成，依「取締酒駕拒測處理作業程序」將男子帶返派出所，期間曾多次詢問當事人及家屬是否有送醫需求，惟未獲明確回應。



警方表示，至當日16時許，警員驚覺杜男身體狀況異常，再度致電119協助送醫，經院方診斷為自發性腦出血。家屬事後指控現場員警及救護人員於處置過程涉有過失傷害並提出告訴。分局指出，雖當事人於調查期間表示不願提告，惟為釐清責任，已於2月3日報請台北地方檢察署偵辦。



事實上，本案充滿疑點，萬華警方認為杜男無法完成酒駕，故依「取締酒駕拒測處理作業程序」帶回，執法過程無視杜男身體不適及併發情況，加上現場有消防局救護人員，經警消人員陪同「戒護就醫」也可向法院、地檢署申請強制抽血，絕無送醫就無法偵處酒駕情勢，最關鍵的是，西門町所是否有對杜男實施酒測且酒測值為0？是否隱匿早知杜男無飲酒情事？是否涉及偽造文書、瀆職等違法問題？這才是檢方後續追查重點。

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