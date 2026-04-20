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單日進帳7金3銀5銅！全中運花蓮已20金11銀11銅　超越去年成績

▲國男組舉重94公斤以上級金牌-三民國中黃偉豪（選手站位中者）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

國男組舉重94公斤以上級金牌-三民國中黃偉豪（選手站位中者）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

115年全國中等學校運動會賽事持續進行，花蓮縣代表隊再度傳出亮眼捷報，19單日進帳7金3銀5銅，累計已達20金11銀11銅，正式超越去年18金的優異表現，展現花蓮基層體育扎實培育的成果與競技實力的全面提升，為全縣再添榮耀。

在游泳賽場上，國風國中顏上翔於國男組200公尺蝶式決賽中勇奪金牌，成為本屆賽事焦點之一。比賽過程中，顏上翔面對全國好手毫不畏懼，在開賽後維持節奏，並於最後50公尺關鍵時刻全力衝刺，成功奪得冠軍。

▲國男組舉重94公斤以上級金牌-三民國中黃偉豪（選手站位中者）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

高女組輕艇競速500公尺雙人C艇（C2/500M）金牌-花蓮體中 吳暐婷(左二)、吳煥棠（左三）、高男組輕艇競速500公尺單人C艇（C1/500M）金牌-花蓮體中 陳威智（右二）
及侯鴻章教練（左一）、黃緯強校長（右一）。

教練張育銘表示，顏上翔平時自我要求嚴謹，訓練態度積極，此次能在全中運奪冠實至名歸，也為學校帶來極大鼓舞。另外，顏上翔亦於國男組400公尺混合式決賽中再奪下銀牌佳績。此外，四維高中謝侑辰也在高男組1500公尺自由式項目中勇奪銅牌，為花蓮再添佳績。

輕艇項目同樣表現亮眼。花蓮體中陳威智於高男組輕艇競速500公尺單人C艇決賽中，以1分59秒22的優異成績奪得金牌，展現強大爆發力與穩定節奏控制，成功摘下個人本屆首金。高女組500公尺雙人C艇方面，吳煥棠與吳暐婷攜手出擊，兩人默契十足、節奏一致，在水面上破浪前行，最終以2分18秒75勇奪金牌，其中吳煥棠本屆已累計2金1銀，表現十分亮眼。國女組方面，平和國中蘇雪兒與蘇雪柔奮力拼戰，勇奪銅牌。

▲國男組舉重94公斤以上級金牌-三民國中黃偉豪（選手站位中者）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

國男組田徑標槍700g金牌-光復國中田佳恩(左二）、黃建榮校長（左）、陳緯皓（右一）及鄭萬富教練（右二）

舉重賽場再傳佳音，一日2金1銀，三民國中舉重隊整體表現亮眼。來自卓溪鄉的布農族選手田君德，受哥哥影響投入舉重，卻在國二時因意外膝蓋骨折，歷經近一年復健低潮，在教練詹依燃陪伴下重返賽場，最終以抓舉100公斤、挺舉132公斤、總和232公斤勇奪國男組88公斤級金牌。另一位玉里觀音部落出身的黃偉豪，僅練習一年多即嶄露頭角，賽前卻不慎手腕受傷，仍咬牙上陣，最終以挺舉144公斤逆轉勝出，拿下94公斤以上級金牌，兩人以堅持不懈的精神寫下感人佳績。另在國男組79公斤級黃偉安則摘下銀牌。

田徑賽場方面，光復國中田佳恩在國男組標槍項目中，以56公尺53的成績勇奪田徑項目上首面金牌，並創下大會紀錄，成績斐然。這面金牌背後更蘊含感人故事，光復國中曾遭馬太鞍水災重創，校舍與訓練器材幾近全毀，並在無固定場地情況下克難訓練。儘管環境艱困，選手與教練仍堅持不懈，最終在全中運開花結果。教練陳緯皓與鄭萬富表示，田佳恩穩定的訓練態度與堅持是奪金關鍵，這面金牌也象徵團隊在逆境中的重生與希望。

▲國男組舉重94公斤以上級金牌-三民國中黃偉豪（選手站位中者）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

國男組游泳200公尺蝶式金牌-國風國中顏上翔（選手站位中者）。

射箭項目同樣捷報頻傳。花蓮體中徐晧哲、陳田、潘士杰於高男組反曲弓團體對抗賽中發揮穩定，在首局落後之下，頂住壓力發揮水準，成功逆轉勇奪金牌，展現團隊默契與精準射術；玉里高中王泓翰、林脩澂、劉炎杰則在複合弓團體賽中奪得銅牌，表現不俗。

此外，柔道及空手道項目也有斬獲，宜昌國中周亦罡在柔道國男組第七級突破重圍，奮力奪得銀牌。空手道賽事中，花蓮高商廖家田於高男組對打第四量級及海星高中楊凱瑞第五量級中雙雙勇奪銅牌，共同為花蓮再添三面獎牌。

縣長徐榛蔚表示，本屆全中運代表隊持續傳出佳績，不僅在獎牌數上突破去年成績，更展現出選手全面性的進步與競爭力提升。未來將持續投入資源於體育發展，完善訓練環境與運動科學輔助系統，培養更多優秀運動人才。

隨著賽事持續進行，花蓮縣代表隊仍有多項賽事蓄勢待發，期待再創佳績，為花蓮爭光。
 

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