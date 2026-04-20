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月賺10～30萬不難！台灣第一AV女優曝「帳號經營攻略」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG） 

▲台灣第一女優「吳夢夢」。（圖／翻攝自IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣第一女優「吳夢夢」近日在粉專發文，公開自己經營帳號的經驗，想做這一行的話，從帳號、設備、語言到發文節奏都要先規劃好，尤其成人產業帳號本來就很容易被封鎖，更要提早分流風險。她透露，內容足夠好的話，「月收10-30w」是不難的。

吳夢夢表示，若想經營OF，第一步就是「重新辦一個IG帳號」，不要直接拿本帳來做，因為成人產業「實在是太容易被ban」，萬一連本來生活帳號一起消失，反而得不償失。她也提醒，設備最好分開使用，若一個帳號被封，之後要再辦新帳號，「要用不同支手機辦，才不會在72H內再被封」，否則很可能因為平台的「誠信原則」再度中招。

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至於起號細節，吳夢夢說得相當直白，像是新帳號辦好後，24小時後才能補照片、自介與發文，48到72小時後再放Link.me之類的連結會比較安全。她也建議，帳號內容盡量「全講英文、英文字幕」，這樣可以有效避免吸到太多亞洲區粉絲。若不怕被朋友發現，甚至可以先用本帳限動tag小帳，幫新帳號帶一波初始流量。

月賺10-30萬不難！經營攻略曝

她也分享，IG的核心還是在Reels，最佳節奏是日更1到3支，「最多不能超過三支」，最低也至少一週三支；另外可搭配貼文、照片、音樂與美國地點，每週發1到2次。至於被Reels吸進來的觀眾，後續能不能轉單，關鍵反而在限動，因為要靠限動去「展示自己的個性」。不過她也提醒，限動雖然每週可以放2到5次連結，但「禁止直接使用OF連結」，否則IG一抓到，不是降流量就是直接封號。

文末吳夢夢特別補充，TikTok雖然也是常見引流工具，但它更認SIM卡地區，不是只看VPN或IP，所以台灣使用者不一定能完全照抄海外做法。最後，台灣創作者若真的打算走這條路，「不要放棄推特X」，因為那裡雖然難吸到北美人，卻很容易先經營起來，而這批台灣粉絲就是最早的收益來源。她也坦言，雖然未必能賺到訂閱以外的更多收入，但只要內容夠好，「月收10-30w是不難的！」

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