買好市多新品「試吃完退貨」女友嫌丟臉！兩派戰翻：根本沒問題

▲原PO常買新品，不合口味就退貨。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

知名美式賣場「好市多」有提供退貨服務，大多數商品都可辦理。近日有男網友發文表示，自己常在好市多購買新食品，若吃了覺得不合胃口便會拿去退貨，然而，此舉卻遭女友嫌棄「很丟臉」，讓他實在不解。貼文曝光後，引起熱烈討論。

試吃不合胃口就退貨！女友嫌丟臉

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這名男網友在Dcard上，以「女友覺得我買好市多商品退貨很丟臉」為標題發文，提到自己十分喜歡逛好市多，看到新上架的食品總會想買來嚐鮮。不過，若買到不合胃口的商品，他會選擇直接拿去退貨。

女友對此相當不認同，認為商品既然已經拆封食用，且並非食品有瑕疵，就不該隨意退貨，同時也建議原PO購買前應先上網爬文看評價。但原PO聽到後則反駁，食物合不合胃口，必須親自吃過才知道，而且對方之前買「林鳳營」後秒退貨才更過分，豈料此話一出，卻引來女友不悅。

網友看法不同

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你的行為比較像奧客，不過那是你們的自由，你們高興就好」、「蠻丟臉的，濫用退貨機制，女友是對的」、「你就繼續退啊，到時候被取消會員也是活該，有夠沒水準」、「蠻沒道德的，退貨機制不是讓你試吃用的，你女友是對的」、「雖然符合規定，但確實展現出你的水準差」。

也有網友則說，「我支持你，就算查網路評價也不能取代本身的味覺啊，自己吃過才是最準的，而且年費也付了為什麼不行退貨？我覺得不要吃到剩沒多少才要退貨就好，那個才真的不要臉」、「你沒錯，這本來就是好市多的機制，秒買秒退問題比較大」、「無條件退貨就是好市多的賣點，他們也會防範太過頻繁退貨的客人，不讓他們續卡，退貨是合規行為根本就沒問題」。