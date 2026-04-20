　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

掛號被告知「人很多要等很久」　她曝背後用意：很困擾

▲▼醫生。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO呼籲不要當「壓線仔」。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文分享在診所工作的心聲，呼籲大眾看診時，千萬別當「壓線仔」。她透露，若在截診前掛號被櫃檯告知「人很多要等很久」，那其實不是真話，而是診所委婉下逐客令的說法。貼文曝光後，引起討論。

被告知「等很久」未必是真話

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「掛號真的不要當壓線仔」為標題發文。原PO表示，在診所工作後才得知一個潛規則，如果有病患在快截診前才跑來掛號，並被櫃檯人員善意提醒「人很多要等很久」，那未必是真話，有可能是診所委婉請病患回家的說法。

盼大眾體諒、給予喘息空間

原PO接著解釋，診所並非看完最後一位病患就能準時下班，後續還有清場、整理與登錄資料等工作。她無奈指出，常有壓線病患說自己「看很快」，但問診、開藥的速度根本不是病患能決定的，以中醫針灸為例，光是留針就需要15到20分鐘，壓線真的會帶給診所很大的困擾。原PO強調，若病患真的極度不適，他們依然願意幫忙，但仍期盼大家盡量提早前往，給予他們一點喘息的空間。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那是老闆不設最後預約時間吧？老闆的問題推給客人或病患幹嘛」、「不是可以止掛嗎？就算問了也會跟你說下次再來，這樣不是比較省事嗎」、「老闆問題，明明就可以放止掛」、「可是我去掛號都會看到櫃檯會放停止掛號耶，這不就表示不接受掛號了嗎？所以有問題應該是老闆吧」。

也有網友表示，「有時候不是為了勸退你不要看，只是告知你人很多，想看就要等，不要當奧客」、「除了診所外，在餐飲業和服務業都是一樣的道理吧」、「我們也有設最後報到時間啊，結診前一個小時要報到，就還是有人要硬掛啊，不給掛還會被病人罵」、「你們知道其實診所是不能拒絕診斷以及治療的嗎？根據醫療法民眾是可以向衛生所申訴的，所以變成我們要委婉表達」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Ella無預警披白紗！宣布「重磅喜訊」
抽血報告等3小時！他抱怨「這還是急診嗎？」　醫師神回
快訊／辣椒水分局長記過拔官！警政署火速同意
11檔列「抓去關」新名單　處置到5月5日
快訊／搶轎大亂鬥！打斷偵查隊長鼻樑落跑　彰檢再聲押禁見2人
快訊／台新證錯帳金額高達20億！公司：全部承擔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抽血報告等3小時！他抱怨「這還是急診嗎？」　醫師神回

月給兒6000元！老公年收400萬「AA到一分不差」　妻心寒：超不爽

日本強震引發海嘯　觀光署：暫無台灣團客受影響

掛號被告知「人很多要等很久」　她曝背後用意：很困擾

10年醫師曝「資深主治醫師月薪50萬」已經很頂了！公開薪水實情

最先按讚的不是友人！他曝「1微妙現象」　萬人吵翻：見不得你好

西螺迎大甲媽祖盛況超震撼！4天不關廟門　做隨香客最暖補給站

好天氣剩2天　周四鋒面接近「全台連3天有雨」

毒春捲害173人中毒！高雄正義市場「大整頓」　清出650kg垃圾

一個人跟團「不受歡迎？」　過來人曝1情況最麻煩

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

抽血報告等3小時！他抱怨「這還是急診嗎？」　醫師神回

月給兒6000元！老公年收400萬「AA到一分不差」　妻心寒：超不爽

日本強震引發海嘯　觀光署：暫無台灣團客受影響

掛號被告知「人很多要等很久」　她曝背後用意：很困擾

10年醫師曝「資深主治醫師月薪50萬」已經很頂了！公開薪水實情

最先按讚的不是友人！他曝「1微妙現象」　萬人吵翻：見不得你好

西螺迎大甲媽祖盛況超震撼！4天不關廟門　做隨香客最暖補給站

好天氣剩2天　周四鋒面接近「全台連3天有雨」

毒春捲害173人中毒！高雄正義市場「大整頓」　清出650kg垃圾

一個人跟團「不受歡迎？」　過來人曝1情況最麻煩

浮報餐費遭識破！空軍前士官詐領未遂判刑10月　緩刑2年

選前查察全面啟動！南檢召開策略會議　嚴打賄選、假訊息與境外勢力

年輕男中梅毒「雙手掌都水泡」！　醫示警5症狀

54歲梁家榕「有先天性疾病」找教練復健　主動分手16年圈外男友！

快訊／辣椒水分局長記過拔官！警政署火速同意：全面加強選舉維安

《小姐好白》22年後依然風靡網路世代　續集只能這樣才拍得出來

減脂保健品是智商稅嗎？營養師：看懂5種常見成分，別花冤枉錢

《逐玉》上演失溫刮痧救命　醫直搖頭：恐更快休克

日本山田基靖國會議員見證　IEAT與姬路商工會議所簽約締盟

快訊／搶轎大亂鬥！打斷偵查隊長鼻樑落跑　彰檢再聲押禁見2人

【差點變魚乾！】鯊魚慘被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

生活熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

點無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

不只乾哥乾妹！YT頻道「謎案追蹤」爆紅　網激推2大案

女友出國「硬帶1物」佔行李空間！全場秒懂

雷雨鋒面周四到　全台連下3天

容量滿了！進LINE清手機「毀老闆6年心血」　一票中招

馬鈴薯發芽「法國人照吃」？Cheap傻眼：網軍在害人

老人味有解？他買「1老牌香皂」一週就改善

爐主阿公住院！白沙屯媽祖回程「大轉彎」探望

更多熱門

相關新聞

一個人跟團「不受歡迎？」　網曝1情況最麻煩

一個人跟團「不受歡迎？」　網曝1情況最麻煩

近日有女網友發文表示，近期終於準備迎來人生第一次出國，為了省事與安全，她決定先嘗試參加旅行團，但沒想到爬文後卻發現「單人跟團」似乎不太受歡迎，讓她頓時覺得小尷尬。貼文曝光後，引起熱烈討論。

買好市多新品「試吃完退貨」女友嫌丟臉

買好市多新品「試吃完退貨」女友嫌丟臉

週休二日有什麼好處？過來人：一目了然

週休二日有什麼好處？過來人：一目了然

北部人月薪都破4萬？「2原因」讓他這麼想

北部人月薪都破4萬？「2原因」讓他這麼想

她疑惑「為何要買0050」　網解答：完全不一樣

她疑惑「為何要買0050」　網解答：完全不一樣

關鍵字：

掛號壓線Dcard

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

快訊／柯文哲逢甲遭噴辣椒水！竟是分局長搞烏龍

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

滿載200萬桶原油奔台灣　油輪通過荷莫茲

屏東男被斷手斷腳「塞BMW後車廂」！　渾身血丟包畫面曝光

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

日本地震規模上修7.5！　部分新幹線停駛

即／海嘯來了！　氣象廳：恐有更大波來襲

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面