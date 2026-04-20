掛號被告知「人很多要等很久」　她曝背後用意：很困擾

▲原PO呼籲不要當「壓線仔」。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文分享在診所工作的心聲，呼籲大眾看診時，千萬別當「壓線仔」。她透露，若在截診前掛號被櫃檯告知「人很多要等很久」，那其實不是真話，而是診所委婉下逐客令的說法。貼文曝光後，引起討論。

被告知「等很久」未必是真話

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這名女網友在Dcard上，以「掛號真的不要當壓線仔」為標題發文。原PO表示，在診所工作後才得知一個潛規則，如果有病患在快截診前才跑來掛號，並被櫃檯人員善意提醒「人很多要等很久」，那未必是真話，有可能是診所委婉請病患回家的說法。

盼大眾體諒、給予喘息空間

原PO接著解釋，診所並非看完最後一位病患就能準時下班，後續還有清場、整理與登錄資料等工作。她無奈指出，常有壓線病患說自己「看很快」，但問診、開藥的速度根本不是病患能決定的，以中醫針灸為例，光是留針就需要15到20分鐘，壓線真的會帶給診所很大的困擾。原PO強調，若病患真的極度不適，他們依然願意幫忙，但仍期盼大家盡量提早前往，給予他們一點喘息的空間。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那是老闆不設最後預約時間吧？老闆的問題推給客人或病患幹嘛」、「不是可以止掛嗎？就算問了也會跟你說下次再來，這樣不是比較省事嗎」、「老闆問題，明明就可以放止掛」、「可是我去掛號都會看到櫃檯會放停止掛號耶，這不就表示不接受掛號了嗎？所以有問題應該是老闆吧」。

也有網友表示，「有時候不是為了勸退你不要看，只是告知你人很多，想看就要等，不要當奧客」、「除了診所外，在餐飲業和服務業都是一樣的道理吧」、「我們也有設最後報到時間啊，結診前一個小時要報到，就還是有人要硬掛啊，不給掛還會被病人罵」、「你們知道其實診所是不能拒絕診斷以及治療的嗎？根據醫療法民眾是可以向衛生所申訴的，所以變成我們要委婉表達」。