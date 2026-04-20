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「為什麼看到媽祖會哭？」　一票信徒認：莫名飆淚！廟方揭真相

▲白沙屯媽祖進入鹿港。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖進入鹿港畫面。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

記者周亭瑋／綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖8天7夜進香今（20）日進入尾聲，沿途神轎所到之處，總能看見信眾跪地落淚。就有網友好奇求問，為何很多人看到媽祖會哭？這番話引起熱烈迴響，不少信徒直言，那是一種無法解釋的磁場感應與能量共振，彷彿內心積壓已久的委屈在媽祖面前瞬間釋放。

磁場強到像遇親人　信眾：媽祖在摸我的頭

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網友在Threads發文直呼，「為什麼有些人看到媽祖會哭？有沒有人能解釋一下。」

話題在社群平台掀起討論，大票信眾留言分享親身經歷。有人表示，這是一種「靈」的對話，當內心所有委屈被釋放時，淚水便會不由自主流下；也有人形容，靠近媽祖時會感受到一股慈悲的能量，「磁場強到如遇久違的親人般。」

還有網友感性留言，「當祂越靠近，你會覺得祂在摸你的頭說『沒事，有我在』，眼淚自然就止不住了。」過來人則坦言，即便平常不迷信的人，在神轎經過那一刻，也會感受到一種被撫慰的力量。

▲白沙屯媽祖首度駐駕溪湖福安宮。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖駐駕溪湖福安宮。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

信仰的崩潰點　「神什麼都沒說」卻讓人淚崩

針對此現象，「歸仁天后殿」粉專小編曾表示，真正該被看見的是「那些眼淚從哪裡來」，很多人不是為了靈驗而哭，而是為了「自己還強撐著」這件事而哭。

在現代社會中，人們在職場、家庭裡撐著堅強與尊嚴，但在媽祖經過的那一刻，祂沒要求你交代過得好不好，只是靜默地在那裡，讓那些累積太久的壓力終於找到了鬆脫的出口。

不是神蹟是救贖　媽祖進香活動成「臨時避難所」

「媽祖之所以讓人在路邊掉眼淚，是因為神什麼都沒做，祂只是經過。」小編精闢分析道，社會期待人們要理性、要獨立，但在信仰裡這些都不重要。當信眾徒步進香走到身體極限時，理智防線被削弱，只需一點情緒引線，那怕是一個鼓聲或是一座神轎，就能讓人把「支撐的理由」放下。這不是媽祖給的奇蹟，而是人在信仰裡為自己留住的人味。

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