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快訊／美容教母作醫美打牛奶針猝死　診所負責人判賠361萬確定

▲▼「The Body Shop美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟驟逝，公司由兒子曾峙屏接手經營。（圖／翻攝美體小舖臉書）

▲「The Body Shop美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟過世，家屬獲償361萬餘元確定。（圖／翻攝美體小舖臉書）

記者吳銘峯／台北報導

「美體小舖The Body Shop」台灣區創辦人黃慧娟，2021年到台北「法漾醫美診所」接受醫美行為，結果過世。黃女的獨子起訴，向診所負責人傅仰曄、林姓護理師求償500萬元，一審判陪371萬餘元，二審改判賠361萬餘元。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴，全案確定。

黃慧娟1988年到新加坡時，在機場看到標榜天然萃取成份的The Body Shop，當場買了三大籃商品。之後她就積極與英國總部洽談，最後順利取得台灣區總代理資格，也定中文名「美體小舖」。之後黃慧娟努力拓展據點，巔峰時期全台多達80多家分店；此外她也積極培訓第一線櫃檯人員，透過與消費者互動、體驗試用品的機會，增加銷售業績，連帶的也訓練出台灣日後彩妝業許多人才。黃慧娟因此被稱為台灣的「美容界教母」。

黃慧娟2021年7月間，到台北市中山區的「法漾醫美診所」接受醫美行為，當時紀錄為施打肉毒桿菌，以喉罩氣道及靜脈注射方式，實施俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉等醫療行為。但黃女卻突然昏迷，經送往馬偕醫院急救17分鐘後恢復呼吸心跳，但持續昏迷，同年9月30日不治，期間從沒醒來，得年71歲。

事發後黃女獨子曾峙屏提出民刑事訴訟，檢方偵辦發現診所負責人傅仰曄並未具醫師執照，但卻與林姓護理師進行密醫行為，私下為黃慧娟施作醫美行為。事後2人又竄改病歷，企圖逃避刑責因此檢方提起公訴。一審將傅男判刑2年8月、林女判刑2年6月；也均依照「偽造文書罪」，將2人均判刑3月、得易科罰金9萬元。二審則改判傅男2年6月與2月（得易科罰金6萬元），林女獲改判1年6月與2月（得易科罰金6萬元）。目前刑案部分上訴第三審審理中。

至於民事賠償部分，曾男向傅仰曄與林姓護理師求償連帶給付500萬元，一審判賠371萬餘元，二審則改判賠2人連帶給付361萬5190元。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴，全案確定。

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