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YTR住雅房「台北生活1個月」開銷不到2萬　PTT卻戰翻了

▲▼ 台北豪宅,台北鳥瞰,台北房市,台北房產,台北違建,台北鐵皮屋,台北頂加,台北101,101大樓,台北信義 。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台北生活費真的高不可攀？一名馬來西亞YouTuber實測在台北生活一個月，總花費竟不到2萬元。然而，該影片被轉發至PTT後引發激烈論戰，不少鄉民直言，「那種生活方式叫『存活』，不是『生活』。」

大馬網紅實測：兩萬也能在台北過日子

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該名YouTuber分享他在台北的省錢撇步，包括租屋選擇偏遠地區的五樓雅房，含水電月租僅6500元；伙食方面，每日早餐約59元，午晚餐約240元，並搭配TPASS月票省下大筆交通費，手機網路費則是688元。

他強調，基本薪資2萬9完全可以在台北生活，這一個月過得並不辛苦，還有女友相伴。這讓網友忍不住笑問，「反觀台灣人整天喊窮，台北根本活不下去是怎樣？」

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

鄉民戰翻：那是「生存」不是「生活」

這番言論在PTT炸鍋，鄉民們紛紛回應，「基本上住雅房就沒啥生活品質保障了」、「這就是活得下去，僅此而已」、「這只能叫生存」、「2萬應該就基本線，但沒什麼生活品質」、「真的窮哪來訂閱費」、「上班族要省成這樣，會活的很不開心啊」、「花這種錢不要談生活品質」、「生活、生存...傻傻分不清楚」。

還有人點出關鍵盲點，認為該YouTuber忽略了許多隱形成本，「這是淡季算法，不用買衣服跟日用品嗎？」「我比較好奇他日用品35元怎麼辦到的？衛生紙不用錢嗎？」「日用品是啥，一個月的衛生紙就超過35元了」、「你要這樣過1個月沒問題啊，10年再來說嘴」、「沒任何娛樂，根本躺平的活著」。

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