核彈級優勢！美評估伊朗「武器庫存曝光」　足以封鎖荷莫茲

▲ 美國評估顯示，伊朗仍保有4成攻擊型無人機庫存。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

儘管美以聯軍對伊朗發動大規模軍事打擊，美國情報部門最新評估顯示，伊朗現存的飛彈與無人機數量仍足以在未來任何時間點對荷莫茲海峽航運形成威脅，這條全球最關鍵的石油運輸通道正成為伊朗手中比核武更立即、更有效的戰略籌碼。

美情報：伊朗無人機保有4成、飛彈系統6成

《紐約時報》報導，根據美國軍事與情報機構的多方評估，伊朗目前仍擁有開戰前約4成的攻擊型無人機庫存，以及6成的飛彈發射系統。美伊達成停火時伊朗發射系統庫存約有戰前的5成，但接下來幾天內陸續從山洞與地下碉堡中挖掘出約上百套被掩埋的裝置，使儲備量恢復至約6成。

部分美方估計更指出，一旦完成相關挖掘作業，伊朗飛彈庫存可望恢復至戰前的7成規模。儘管確切數字難以核實，但美國官員對於一個結論看法一致，即伊朗現有的武器彈藥已充分具備封鎖海峽航運的能力。

海峽一旦封鎖 連鎖效應衝擊全球

荷莫茲海峽每日流通全球約2成的石油供應，一旦遭到封鎖，汽油、化肥及多項民生物資價格將立即飆升，對全球經濟造成連鎖衝擊。伊朗在這場戰事中選擇祭出封鎖手段，不僅打亂美以作戰規劃，也迫使華府另行籌謀如何從伊朗手中奪回這條水道的控制權。

專家：封鎖海峽是伊朗無窮籌碼

以色列軍事情報機構伊朗部門前主管、現任大西洋理事會研究員西特里諾維奇（Danny Citrinowicz）直言，「現在所有人都知道，若未來發生衝突，封鎖海峽將是伊朗的第一張牌」，「你無法戰勝地理優勢。」

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitri Medvedev）上周也發文寫道，「目前尚不清楚華府與德黑蘭之間的停火協議會如何實施，但有一點很明確，伊朗已經測試了他們的核武，叫做荷莫茲海峽，且它的威力無窮無盡。」