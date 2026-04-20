　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

核彈級優勢！美評估伊朗「武器庫存曝光」　足以封鎖荷莫茲

▲▼ 伊朗製「見證者」（Shahed 136）無人機。（圖／達志影像）

▲ 美國評估顯示，伊朗仍保有4成攻擊型無人機庫存。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

儘管美以聯軍對伊朗發動大規模軍事打擊，美國情報部門最新評估顯示，伊朗現存的飛彈與無人機數量仍足以在未來任何時間點對荷莫茲海峽航運形成威脅，這條全球最關鍵的石油運輸通道正成為伊朗手中比核武更立即、更有效的戰略籌碼。

美情報：伊朗無人機保有4成、飛彈系統6成

《紐約時報》報導，根據美國軍事與情報機構的多方評估，伊朗目前仍擁有開戰前約4成的攻擊型無人機庫存，以及6成的飛彈發射系統。美伊達成停火時伊朗發射系統庫存約有戰前的5成，但接下來幾天內陸續從山洞與地下碉堡中挖掘出約上百套被掩埋的裝置，使儲備量恢復至約6成。

部分美方估計更指出，一旦完成相關挖掘作業，伊朗飛彈庫存可望恢復至戰前的7成規模。儘管確切數字難以核實，但美國官員對於一個結論看法一致，即伊朗現有的武器彈藥已充分具備封鎖海峽航運的能力。

海峽一旦封鎖　連鎖效應衝擊全球

荷莫茲海峽每日流通全球約2成的石油供應，一旦遭到封鎖，汽油、化肥及多項民生物資價格將立即飆升，對全球經濟造成連鎖衝擊。伊朗在這場戰事中選擇祭出封鎖手段，不僅打亂美以作戰規劃，也迫使華府另行籌謀如何從伊朗手中奪回這條水道的控制權。

專家：封鎖海峽是伊朗無窮籌碼

以色列軍事情報機構伊朗部門前主管、現任大西洋理事會研究員西特里諾維奇（Danny Citrinowicz）直言，「現在所有人都知道，若未來發生衝突，封鎖海峽將是伊朗的第一張牌」，「你無法戰勝地理優勢。」

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitri Medvedev）上周也發文寫道，「目前尚不清楚華府與德黑蘭之間的停火協議會如何實施，但有一點很明確，伊朗已經測試了他們的核武，叫做荷莫茲海峽，且它的威力無窮無盡。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝忻朝聖媽祖進香！1舉動遭轟「大不敬」　親上火線道歉
快訊／台積電最後一單5265筆絕殺！　瞬間翻黑收跌
美軍陸戰隊繩索垂降登貨輪！　33秒畫面曝光
台3線重機過彎騎士噴飛亡！　影片曝光
燃油飆漲！專家曝「訂機票」省錢5招
容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」一票中招
快訊／烈焰黑煙衝天！　板橋韓國烤肉餐廳頂樓起火
核彈級優勢！美評估伊朗「武器庫存曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍陸戰隊繩索垂降！　登上伊朗貨輪33秒畫面曝光

燃油飆漲「機票這樣訂」！　專家曝省錢5招：別等戰爭打完再買

林秉文遭槍殺案發近1個月　柬媒：嫌犯疑潛逃出境

核彈級優勢！美評估伊朗「武器庫存曝光」　足以封鎖荷莫茲

泰15歲少女「潑水節」遭軍人拖公廁性侵　監視器畫面曝光

女助伊朗「走私軍火」機場被抓　最重恐關20年

劉在錫入夢救他！幸運兒醒來買刮刮樂　爽抱回千萬頭獎

哈瑪斯傳重大讓步　準備交出數千支自動步槍和武器

轎車卡平交道！路人救援失敗「鳥獸散」　下秒火車撞飛恐怖畫面曝

荷莫茲海峽誰說了算？　伊朗擬修法「全面管控船隻」收過路費

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

美軍陸戰隊繩索垂降！　登上伊朗貨輪33秒畫面曝光

燃油飆漲「機票這樣訂」！　專家曝省錢5招：別等戰爭打完再買

林秉文遭槍殺案發近1個月　柬媒：嫌犯疑潛逃出境

核彈級優勢！美評估伊朗「武器庫存曝光」　足以封鎖荷莫茲

泰15歲少女「潑水節」遭軍人拖公廁性侵　監視器畫面曝光

女助伊朗「走私軍火」機場被抓　最重恐關20年

劉在錫入夢救他！幸運兒醒來買刮刮樂　爽抱回千萬頭獎

哈瑪斯傳重大讓步　準備交出數千支自動步槍和武器

轎車卡平交道！路人救援失敗「鳥獸散」　下秒火車撞飛恐怖畫面曝

荷莫茲海峽誰說了算？　伊朗擬修法「全面管控船隻」收過路費

美濃史上最貴！　自然人搬5500萬現金買19年農舍

掃地機變「行動炸彈」！蘇澳垃圾車悶燒冒煙　鋰電池沒取出釀禍

瘋電影／極限返航　宇宙中最動人的星際援救

德選手電競比賽輸了怒搧對手巴掌　眼鏡當場噴飛...遭禁賽10年

醫師打精靈針失手「打入血管」！23歲女視力剩0.01　判賠404萬

蔡英文合體「平安會贏」3人組接駕白沙屯媽祖　民眾高喊：我愛你

6月訪美！　鄭麗文稱拜會層級愈高愈好：希望分享鄭習會感受

台積電5265筆絕殺！瞬間翻黑收跌5元　台股漲154點3萬7得而復失

宛如末日！新疆才剛遭沙塵暴＋暴雨襲擊　中國氣象台發5預警

美軍陸戰隊繩索垂降！　登上伊朗貨輪33秒畫面曝光

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責

國際熱門新聞

滿載200萬桶原油奔台灣　油輪通過荷莫茲

老闆有急事請女學生顧攤！回來一看全賣光

泰國潑水節7天釀242死！外交部示警7府避免前往

馬來西亞恐怖大火！水上村落燒成煉獄幾乎滅村

新加坡46歲男「走私1公斤大麻」被處決

美國路易斯安那州恐怖槍擊案！8孩童中彈亡

伊朗反擊美攔截貨輪！　無人機攻擊多艘美軍艦艇

川普：伊朗貨輪想突破封鎖　遭美軍「打出一個洞」扣押中

即／京都童繼父認：先到學校再到其他地方殺害

2台人魂斷阿蘇！日擬出動「秘密武器」回收遺體

伊朗早有「核彈級武器」荷莫茲海峽！　美伊最新談判一次看

遭伊朗轟炸！油輪求救音檔曝：別開槍

美國11名科學家神秘死亡或失蹤　川普承諾調查

機票超賣「誰先被趕下飛機」？這4類旅客最快遭淘汰

更多熱門

相關新聞

伊朗女「走私軍火」狂賺　最重恐關20年

伊朗女「走私軍火」狂賺　最重恐關20年

伊朗籍一名女子涉嫌代表伊朗政府向非洲國家蘇丹走私無人機、炸彈及大量彈藥，18日在洛杉磯國際機場遭聯邦探員逮捕。一旦罪名成立，最高可被判處20年有期徒刑。

荷莫茲誰說了算？　伊朗擬修法「全面管控」

荷莫茲誰說了算？　伊朗擬修法「全面管控」

滿載200萬桶原油奔台灣　油輪通過荷莫茲

滿載200萬桶原油奔台灣　油輪通過荷莫茲

伊朗早有「核彈級武器」荷莫茲海峽！　美伊最新談判一次看

伊朗早有「核彈級武器」荷莫茲海峽！　美伊最新談判一次看

貨輪遭美軍開火扣押　伊朗軍方誓言報復

貨輪遭美軍開火扣押　伊朗軍方誓言報復

關鍵字：

伊朗飛彈荷莫茲海峽美以聯軍封鎖

讀者迴響

熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

滿載200萬桶原油奔台灣　油輪通過荷莫茲

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

透天厝大火僅1消防車能進去釀3死

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面