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荷莫茲海峽誰說了算？　伊朗擬修法「全面管控船隻」收過路費

▲▼荷姆茲海峽、荷莫茲海峽（Hormuz）附近的一艘貨船。（圖／路透）

▲ 伊朗強調控制荷莫茲是德黑蘭基本權利。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗資深國會議員阿齊齊（Ebrahim Azizi）近日接受BBC專訪時強硬表示，伊朗絕不會放棄對荷莫茲海峽的控制權，並稱伊朗國會正研擬立法，據憲法第110條，正式將這條戰略水道的管控權入法，未來所有船隻通行許可將由伊朗方面決定，包括收取通行費事宜。

阿齊齊是伊朗革命衛隊（IRGC）前指揮官，現任國家安全與外交政策委員會主席。他明確表示，控制海峽「是我們不可剝奪的權利」，由伊朗決定通行規則，武裝隊將依法執行，並將荷莫茲海峽定位為伊朗在此次衝突中「對抗敵人的重要籌碼」。

德黑蘭大學研究員伊斯拉米（Mohammad Eslami）分析，荷莫茲海峽管控已成為伊朗在戰後重建威懾力的核心戰略工具，「德黑蘭願意討論如何讓其他國家在新框架下受益，但掌握主導權是底線。」

外長稱「完全開放」惹議　內部路線分歧

伊朗內部對此也出現分歧，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）17日發文稱荷莫茲海峽「完全開放」，美國總統川普隨即以大寫字母高調回應「謝謝」。但與伊朗革命衛隊有關的《梅爾通訊社》批評，阿拉奇此舉「讓川普超越現實、自封勝利」；《塔斯尼姆通訊社（Tasnim）更痛批那是「一則造成誤導的不當推文」。阿拉奇事後澄清，海峽僅對經革命衛隊海軍授權的船隻開放，且需循指定航線並繳納通行費。

阿齊齊則否認伊朗內部存在路線分歧，他強調，「在國家安全問題上並無溫和或強硬派之分。」

阿聯批「海盜行為」　伊朗反嗆波灣鄰國賣國

面對伊朗強勢立場，阿聯總統外交顧問加爾加什（Anwar Gargash）直指，伊朗做法是「敵對性海盜行為」，並警告此舉將為全球其他戰略水道樹立「危險先例」。阿齊齊對此反嗆，波斯灣鄰國是「把地區賣給美國人的海盜」，批評美國才是「世界上最大的海盜」。

目前美伊高層談判預計在伊斯蘭馬巴德恢復第二輪會談，美方代表團將由副總統范斯（JD Vance）領軍。但伊朗媒體報導，在美國解除對伊朗港口的封鎖之前，伊朗方面暫不打算出席。

毫不在乎川普威脅　人權爭議含糊帶過

川普曾多次要求伊朗開放荷莫茲海峽，甚至發文威脅稱若伊朗不從，將讓他們「活在地獄中」。阿齊齊對此嗤之以鼻，「我不期待一個扭曲事實的人能有什麼作為，我們只是在捍衛自己的權利。」

針對伊朗近期大規模逮捕及執行死刑判決的人權爭議，阿齊齊則是輕描淡寫，重申政府一貫說法，稱美國中情局（CIA）與以色列情報機構摩薩德（Mossad）介入1月的全國示威活動。至於伊朗境內網路封鎖何時解除，他僅稱待安全無虞時自然會解除。

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