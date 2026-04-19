台東表揚績優社工　凝聚守護力量打造完善社福體系

▲台東強化社會安全網成果亮眼。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為表揚長期投入第一線服務、守護縣民福祉的社會工作人員及社政網絡夥伴，台東縣政府19日舉辦「115年績優社工暨社政網絡人員表揚活動」，由縣長饒慶鈴親自頒獎，表揚績優社工專業人員及社政網絡人員共25人，向長年投入兒少保護、家庭支持、身心障礙服務、長者照顧、社區關懷及危機處遇等領域的助人工作者致上肯定與敬意。

今年活動以「社工相聚，暖心相承」為主題。饒慶鈴表示，社會工作需要專業判斷、高度同理心與長期耐力，台東地形狹長、服務面向多元，第一線社工與網絡夥伴長年深入偏鄉、部落及社區，串聯各項資源，提供即時且多元的支持服務。近年縣府持續推動跨局處與跨專業合作，整合各項福利資源，在114年度強化社會安全網績效考核中榮獲全國第二名，展現台東在社福體系建構上的具體成果。

台東縣政府社會處指出，目前全縣約有548名社工人員，分布於公部門、醫療體系及民間單位，為社會福利服務的重要支柱。面對多元且複雜的服務需求，社工長期處於高壓與高負荷環境，縣府持續從制度面與支持面提供協助，包括強化人身安全保障、透過社工學苑提供專業培力與證照輔導，以及規劃多元紓壓活動，關照社工身心健康。

社會處進一步表示，縣府亦透過創新方式表達對社工的肯定，例如舉辦「社工暖心之夜」音樂會及規劃社工專場活動，並結合在地28家業者推出專屬優惠，讓社工在繁重工作之餘獲得實質支持與鼓勵。

此外，為向長年堅守崗位的社工致意，社會處特別製作歌曲〈在山海間點亮微光〉，呈現社工深入山海之間、在艱困情境中持續陪伴與支持的工作樣貌，象徵將希望帶入每個需要的角落。

今年受表揚人員包括服務年資逾20年的台東家扶中心詹紋苓，長期投入醫療、兒少保護、寄養及經濟扶助等領域；台東縣政府社會處巫宜珂深耕第一線多年，歷經多元福利服務與重大災害應變工作；洪溎喬則持續投入成人保護服務，陪伴高風險個案走過危機與重建歷程。在醫務社工領域方面，台東馬偕醫院吳慈華長期協助病患及家屬面對疾病衝擊與生活調適；社政網絡夥伴方面，馬蘭榮譽國民之家郭茂盛及台東縣政府社會處尤奕荃，分別於高齡照顧及身心障礙者職業重建領域持續投入，成為社福體系重要支柱。

台東縣政府表示，未來將持續強化社會安全網建構，結合各界資源，打造更完善且具韌性的社會支持體系，讓每一位縣民都能獲得即時且適切的照顧。