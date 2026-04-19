台東農地施肥異味擾民 環保局稽查開罰並限期改善

▲施肥異味違規將連續處罰。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣環境保護局18日接獲多起民眾通報，反映市區森林公園周邊、新園地區及部分市區出現明顯異味。環保局隨即啟動稽查機制，並連夜派員前往熱點區域監測，確認異味來源為農地施肥作業不當所致，已依法裁處並要求限期改善。

環保局表示，稽查人員於夜間前往現場調查，雖因農地缺乏照明設備增加作業難度，但經現地勘查與追蹤，確認異味主因為農田施肥過程中未妥善處理肥料，導致惡臭外溢影響周邊環境。此次查獲違規地點1處，位於新園地區及森林公園周邊農地。

環保局指出，該行為已違反相關環境保護規定，除依法裁罰外，並命行為人立即採取覆土或其他阻絕異味措施，以降低對居民生活與公共環境的影響。

為防止類似情形再度發生，環保局已加強農地施肥熱點巡查頻率，並將持續追蹤改善情形，若未於期限內完成改善，將依法進行連續處罰，以確保環境管理落實。

環保局呼籲，農民施肥期間應落實環境管理責任，採用覆土或使用完全發酵之有機肥料等方式，避免異味外洩影響他人。同時也請民眾如發現環境污染情形，可透過陳情專線或1999通報，共同維護良好生活環境。

環保局強調，未來將持續結合科技監測與稽查作為，強化空氣品質管理，確保環境品質穩定，朝向潔淨永續的城市目標邁進。