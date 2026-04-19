庄社區推老幼共學　客家米食「新丁粄」傳承文化記憶

▲新丁粄製作深化客家文化傳承。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為促進世代交流並傳承客家飲食文化，台東縣關山鎮德高里北庄社區於「伯公照護站」舉辦老幼共學活動，邀請德高國小幼兒園師生與社區長輩一同製作客家傳統米食「新丁粄」，透過實作體驗讓文化向下扎根，也營造溫馨的跨世代互動氛圍。

北庄社區發展協會表示，「新丁粄」為客家重要傳統米食之一，過去在農業社會中，家中添丁被視為大事，常於節慶製作新丁粄祭祀天地，祈求孩童平安健康。此次課程安排長輩帶領孩童參與製作流程，不僅讓長者重溫過往記憶，也讓學童初步認識客家文化與米食工藝。

活動中，參與者將紅色米糰包入紅豆餡，並以模具壓製出象徵長壽與吉祥的龜甲紋樣，再放入蒸籠蒸熟。講師范秀嬌現場指導製作技巧，並在等待蒸製過程中帶領學童學習客家歌謠，讓文化體驗更為多元。

社區指出，透過老幼共學模式，不僅促進世代間情感交流，也讓傳統文化得以透過生活化方式延續。活動現場氣氛熱絡，長輩細心指導，孩童專注學習，展現良好的互動與學習成果。

地方人士表示，親手製作傳統米食能加深對文化意涵的理解，也讓參與者從中獲得成就感與樂趣。活動最後，新丁粄出爐後香氣四溢，參與者一同品嚐成果，為活動畫下溫馨句點。

北庄社區表示，未來將持續規劃多元文化與共學活動，透過在地資源串聯與社區參與，深化文化傳承與社區凝聚力。