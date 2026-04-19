推動中寮鄉2773坪整體開發區　市地重劃意願調查說明會4/30登場

▲南投縣政府30日於中寮鄉公所辦理中寮整體開發區一市地重劃意願調查說明會。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為推動中寮鄉整體開發及促進土地合理利用，將於4月30日舉辦「中寮整體開發區一」市地重劃意願調查說明會，向土地所有權人詳盡說明市地重劃相關規劃及權益事項，並透過說明會的方式與地主溝通及說明，協助地主瞭解重劃後所帶來的實質效益，並蒐集地主對參加公辦市地重劃意願，作為後續推動的參考依據。

縣政府地政處指出，「中寮整體開發區一」位於中寮都市計畫區西側，永平路旁之廣場兼停車場用地、傳統建築專用區及部分學校用地等經劃設後，迄今未開闢或興建，為解決公設保留地問題，促進土地合理、有效利用，參考鄰近分區附帶條件變更為第一種住宅區，並配置必要性公共設施，透過都市計畫公共設施用地專案通盤檢討方式，將本區劃設為整體開發區，以市地重劃方式辦理整體開發。

本案整體開發面積約9168平方公尺，除規劃約7957平方公尺第一種住宅區外，另外劃設廣場兼停車場用地、學校用地及道路用地等共約1211平方公尺公設用地，未來重劃完成後，透過妥善的公共設施用地規劃與道路系統改善，地主重劃後分配回第一種住宅區土地，均面臨道路且可建築使用、減少土地經界糾紛，並消除畸零地等不利土地處分利用問題，提高土地價值。

地政處表示，該說明會將於4月30日（星期四）在中寮鄉公所5樓禮堂辦理，如想進一步了解重劃相關作業，可電洽土地重劃科（049-2221563），並請土地所有權人撥空填寫意願調查表，於5月31日前寄回地政處進行統計，作為後續推動的參考依據。