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主題路線串聯獅頭山與八卦山　參山騎旅4/20開放全民報名輕鬆騎

▲結合鐵道文化與騎乘體驗，感受沿線人文歷史與景觀特色。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

▲結合鐵道文化與騎乘體驗，感受沿線人文歷史與景觀特色。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

參山國家風景區管理處「2026參山騎旅」系列活動將於5月底、6月初登場，串聯獅頭山與八卦山兩大山城場域，透過主題路線設計，引領民眾以自行車雙輪節奏，深入探索自然景觀與在地文化，4月20日中午12點起開放報名，名額有限，籲請車友把握機會。

參山處指出，5月30日登場的「漫遊獅頭山客庄嘉年華」，以「客庄山城×慢遊體驗」為核心，規劃全長約36.7公里路線：自南庄鄉公有停車場出發，沿124乙線延伸至峨眉湖環湖，整體路段平順易騎，適合各類族群參與，沿途串聯客家聚落與自然景觀，展現獅頭山地區兼具人文底蘊與生態資源的特色風貌；活動還邀請單車網紅小D與LINDA領騎，並安排專業領騎及導覽人員隨行服務，提供路線引導與補給支援，讓民眾在安全無虞的環境中享受騎乘樂趣；終點將提供峨眉湖在地特色茶焗蛋與冷泡茶，並規劃抽獎活動，包括「9天8夜單車環島行程」及「摺疊自行車」等多項好禮。

▲民眾騎行峨眉湖環湖路線，感受湖光山色的慢旅風景。（圖／參山國家風景區管理處提供）

▲民眾騎行峨眉湖環湖路線，感受湖光山色的慢旅風景。

另於6月7日舉辦的「鐵道騎跡・世界自行車日」，則以八卦山地區「二水－集集」路線為主軸，結合鐵道文化與騎乘體驗，讓民眾在騎行過程中感受沿線人文歷史與景觀特色。

參山處長曹忠猷表示，今年騎旅系列活動呼應世界自行車日與健康臺灣政策精神，以多元體驗為核心，將騎乘活動結合運動、旅遊與社交元素，透過降低參與門檻與優化活動設計，從親子家庭、休閒騎士到年輕族群皆能輕鬆參與。

相關活動資訊及報名連結如下：
一、「漫遊獅頭山客庄嘉年華」：https://www.twleya.com.tw/2026Bike_Shitoushan/
二、「鐵道騎跡・世界自行車日」：https://www.twleya.com.tw/2026Bike_Ershui/

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