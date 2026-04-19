偏鄉孤獨酒癮與憂鬱有解方！社會處方箋東區四組團隊培力上路

▲積極推動社會處方箋的凱特老師為東區社會處方團隊舉辦培力工作坊，傳授各種功夫以幫助執行團隊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東區健保轉型元年即將在花東試行社會處方箋，目前已通過四組提案準備施行。四組團隊以偏鄉常見的獨居長者、酒癮以及產後憂鬱的婦女為主，將首度以社會處方箋介入。花蓮慈濟醫院18日以東區風險款舉辦「推動社會處方箋跨域共創服務方案——提案團隊培力工作坊」，一連兩天的精實課程，期待能為執行團隊增能，讓東部偏鄉也能在醫療系統之外﹐設身處地為需要幫助的民眾或做出更符合需求與在地文化的支持方案，並將於年底檢視成果。

東區健保轉型全人首度將社會處方箋納入重要一環，花蓮慈院醫事室自2025年底即對花東醫療院所進行推廣與人才培力課程，之後經過各醫療院所自主提案，2026年通過四組提案；分別為秀林鄉衛生所與花蓮慈院、慈濟大學公衛系合作，希望能降低部落飲酒的「山林文化與健康行為社會處方箋計畫」、關山慈院因見到偏鄉常見獨居、慢性病的老人，所以推出「結合芳療感官與綠力運動之身心共融計畫」，期待能改善偏鄉孤獨長者的憂鬱狀況。台東基督教醫院與台東聖母醫院也因察覺到許多缺乏支持的產婦容易罹患產後憂鬱症，結合芳療機構以「產後身心安頓社會處方箋計畫」提案、另一則是花蓮慈院老年醫學科，結合醫師、個館師、營養師及運動指導師資等跨領域團隊，對處於退休適應期或高齡初期、卻缺乏社交的長者所面臨的身心狀況孤獨與憂鬱，給予複合式的社會處方。

18、19兩日的培力工作坊，由專研各國社會處方箋且積極於台灣推動的周妮萱（凱特）老師，以及以藝術處方引導專長的廖偉忖老師上課，連續兩日協助引導参與團隊在將計畫落地執行的過程中，於實務上的同理心、觀察力、思考脈絡、創造力’課程設計和助人方法、執行細節上進行深度的討論和探討，同時也對執行團隊可能遇到的困難給予支持和解方，讓每個將來會可能成為「連結者」、「促進者」的團隊人員都能做好準備並了解如何因應接下來會面對的各種考驗。

▲台東基督教馬偕醫院和聖母醫院團隊，為罹患產後憂鬱的媽媽整理出各種困難與處境。

周妮萱老師提出英國約克鎮就是一個因社會處方箋而成功的案例。因為當地被選為酒癮患者進行考古處方的地點，這些原本的成癮者在學習鑑界、古蹟鑑定與挖掘等知識技術後，進而發掘出具有價值的歷史古蹟，因而產生参與與責任感，過程不但幫助原本因成癮並且不被社會接受所苦的人們逐步恢復健康、找回自信，也讓他們重新融入社區且被接受，甚至讓地方再生而達到多贏狀況。

▲花蓮慈院與秀林鄉衛生所、慈濟大學組成的「山林文化與健康行為社會處方箋計畫」團隊，先到預計實施社會處方箋的部落文健站溝通以了解當地的文化和實際需求。

秀林鄉衛生所與花蓮慈院最早試行全人計畫獲得成功，衛生所主任田惠文此次也與花蓮慈院、慈濟大學團隊組隊提案，希望嘗試以社會處方箋運用在部落居民控制飲酒的成效。田惠文主任表示，雖然過去已有東區全人照顧的經驗，並已超微觸碰到預防醫學和健康促進，但大部分的作為仍在醫療疾病的範圍內，對於心理層面的服務比較難以介入。藉由社會處方箋，希望能在醫療之外，讓這些被酒癮所苦的人開一扇窗，找到解方，重新讓酒癮患者了解自己可以有所選擇，找回自己的能力，同時在地培力傳承來達到正向永續循環。

▲東區四隊社會處方箋提案團隊與輔導老師們合影。這四支團隊經過訓練後將成為首次在東區進行社會處方箋的先行者。

經過連續兩日的培力課程後，緊接著將進行提案細部調整與修改，並分別以八週的時間進行，最後在年底前成果發表以檢視成效。花蓮慈院醫事室張菁育主任表示，社會處方箋除了給予病人醫療之外的心理和社會支持，其中一大目的，也是讓原本在醫院內的醫療人員能走出醫院，更了解社區需求和資源在哪裡，學習如何連結，讓社區處方箋能真正成為以病人為中心、促進全人醫療的一大助力。

