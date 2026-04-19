花6萬買電動車不到半小時就故障　新北男撂友開鎮暴槍痛毆賣家

▲警方逮捕開槍傷人又砸店的尹男與林男，並依傷害、毀損罪移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名男子，日前透過網路訂購一輛電動腳踏車，並與店家約在福和路上某彩券行面交，男子交付近6萬元，將車騎離開不到半小時就發生故障，雙方爭論下，男子認為遭到詐騙，憤而夥同友人返回彩券行，對賣家連開數槍鎮暴槍並一頓圍毆。警方趕到將2人壓制逮捕，並帶回依法偵辦。

據了解，住在新北永和的30歲尹姓男子，在網路上向51歲徐男以5萬9000元的代價購買電動腳踏車，並約定在上週四（16日）晚間9時許，在福和路某彩券行面交；但尹男才將車騎走半小時，在路上就發生故障，氣得打電話給徐男要求退款，而徐男則要求將車騎回修理，雙方因而爆發口角衝突。

▲警方在尹男及林男身上搜出鎮暴槍及彈簧刀。（圖／記者陸運陞翻攝）

尹男認為車都壞了還要求騎回，分明故意刁難，認為遭到詐騙，隨即找友人31歲林男與徐男理論。2人剛返回彩券行就連開4發鎮暴槍，還將徐男拖進儲藏室毆打，並砸毀彩券行電腦螢幕，造成徐男頭部、眼部受傷。警方獲報，通知救護車將徐男送醫，經治療後已無大礙。

警方隨即將尹男、林男2人上銬逮捕，並在身上查獲鎮暴槍、彈簧刀等證物。尹男面對警方詢問坦承，因剛買車就壞了，對方態度又不好，才會找人一起修理對方。警詢後，依傷害、毀損罪將2人移送新北地檢署偵辦。

▲警方到場，將尹男壓制上銬逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）