中女中教室變蒸籠熱到快中暑！校長遭控沒同理心　校方發聲澄清

▲中女中近期進行外牆維修工程，導致施工範圍內的教室至5月底前皆無法開啟冷氣。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中女中近日爆發校園爭議，由於校方進行外牆維修工程，導致施工範圍內的教室至5月底前皆無法開啟冷氣。近日氣溫節節升高，學生控訴教室宛如「蒸籠」，甚至有人上課上到頭暈、出現中暑前兆，引發學生強烈不滿。更有學生爆料，洪姓校長在座談會中竟以「我在家也沒開冷氣」回應，遭批缺乏同理心，學生憤而發起「一人一信灌爆市長信箱」行動，要求教育局介入。

學生貼文指出，並非不能體諒施工難度，但校方配套措施極其敷衍，僅每班配發電扇，對於坐在角落的同學根本沒用。學生痛批，校長試圖以個人生活習慣掩蓋行政不作為，要求校方應立即增設大型工業扇、移動式冷氣，並提供「有溫度的配套」，而非「沒溫度的屁話」。

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對此，台中女中校方回應表示，這次外牆防水工程是為解決長期滲水問題，屬必要維護，因施工需暫時移除冷氣室外機，才導致部分教室無法供冷。針對學生不適，校方已持續滾動調整配套，包括加強通風、增設靜音型冷風扇，並彈性調整課程空間。

針對爭議言論，校方澄清，校長室同樣位於施工範圍，期間亦未使用冷氣，相關說法是為釐清施工現況，避免誤解。而網路流傳教室漏水的影片，則是外牆清洗時個別窗戶未關所致，目前已處理完畢。校方強調，目前正全力趕工，目標於4月底完工以恢復應試環境，若未如期完成，5月初將公告替代場地，確保學生學習權益。