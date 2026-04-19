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墳墓睡覺挑戰！大馬瘋傳「在墓地睡最久」比賽　冠軍可拿2萬獎金

墳墓。（圖／達志影像／示意圖）

▲馬來西亞有團體舉行在墓地睡覺的比賽，引發爭議。（圖／達志影像／示意圖）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞社群媒體近日出現一個詭異的「墳墓過夜挑戰」，有網友在Threads上傳一張比賽海報，上面寫著將於5月5日深夜12時至清晨7時，在瓜拉登嘉樓登嘉樓的華人義山（華人公墓）舉辦，還提供500至2500令吉（約新台幣3982至19911元）的高額獎金，隨即引發熱議。有網友懷疑是惡搞，而馬華登州聯委會也已向警方報案。

根據《光明日報》報導，從網路上流傳的海報可以看見，這起挑戰的主題是「在墳墓睡得最久」。主辦單位自稱為「Geng Gali Kubur Terengganu」（瓜拉登嘉樓掘墓人幫），報名完全免費，比賽時間在5月5日午夜12時至清晨7時，更開出冠軍獎金2500令吉（約新台幣19911元）、亞軍1000令吉（約新台幣7964元）、季軍500令吉（約新台幣3982元）等現金誘因吸引挑戰者。

▲▼墳墓睡覺挑戰！睡最久冠軍可拿2萬獎金。（圖／翻攝自Threads）

▲有網友懷疑，該活動可能是不明人士惡搞。（圖／翻攝自Threads）

然而，活動的真實性至今成謎。根據The Rakyat Post報導，記者嘗試聯絡海報上所提供的電話號碼，卻始終無法接通，令外界對這場另類比賽的舉辦資格與背景產生高度質疑，也有網友猜測，海報可能只是有人惡搞。

對此，馬華登州聯委會已於4月18日向警方報案，並同步向大馬通訊及多媒體委員會提出投訴，要求當局徹查這場引發軒然大波的爭議賽事。

馬華登州聯委會公民社會運動聯繫與協調局主任王子銘代表州黨部向警方備案，他強調，清明節剛過，民眾返鄉掃墓、緬懷先人，體現慎終追遠的傳統美德，然而，這起挑戰活動卻將墳墓作為娛樂題材，嚴重冒犯華人文化與宗教情感，令人難以接受。

 
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