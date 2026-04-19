溫蘋慈善基金會助學15載　助逾6千學子點亮未來

▲溫蘋助學十五載 嘉義點亮學子新未來，累計扶助逾六千名學子。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



2026年4月19日，溫蘋慈善基金會於嘉義市立文化中心音樂廳隆重舉辦「溫蘋助學十五載 點亮學子新未來」活動。江溫良董事長代表基金會，向長期支持的董監事、嘉義市政府及工商界夥伴致上誠摯謝意，感謝各界持續投入，讓這份助學力量穩健推展，為下一代燃點希望。

江溫良董事長表示，基金會秉持「教育是照亮未來的明燈」之信念，與黃敏惠市長推動「教育平權、優質學習環境及數位教育」的理念高度契合。回顧過去十五載，在社會各界的共同堅持下，基金會已成功建立完善的助學支持網絡，累計協助超過六千餘位大中小各級學生，陪伴弱勢學子在人生道路上走得更加穩健。

教育是翻轉人生的關鍵契機。基金會結合獅子會、工商建研會等公益與企業夥伴，攜手嘉義市政府，共同關懷資源不足的學童。透過公私協力與跨界合作，基金會不僅關注偏鄉學子，更致力於縮短數位落差，讓孩子在公平的起點上安心逐夢。

面對時代變遷，溫蘋慈善基金會未來將從經費獎助延伸至數位學習與職涯探索，建構更有溫度的支援系統。我們不僅幫助學生完成學業，更期盼培養其回饋社會的能力，讓「善的循環」持續在嘉義這座城市發熱發光。