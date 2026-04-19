豪華露營車變千萬級行動醫院　東華醫院提升竹山鹿谷偏鄉醫療品質

▲東華醫院將豪華露營車變身千萬等級「行動醫院」。（圖／東華醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮東華醫院利用兩部豪華頂級露營車，打造成「千萬等級」偏鄉醫療巡迴車，配備各式高階醫療器材，在有緊急狀況時第一時間馳援、變身「行動醫院」，不但增添偏鄉醫療動能，也強化南投縣醫療韌性。

東華醫院於18日為兩部偏鄉醫療巡迴車「開箱」，並舉辦剪綵啟用儀式，縣長許淑華、衛生局長陳南松、立委游顥、議長特助何家輝、縣議員陳玉玲和蔡孟娥、竹山鎮長陳東睦、竹山鎮代會主席林賜學、健保署中區業務組科長蘇彥秀、縣長參選人温世政等人都出席參加。

東華醫院醫療副院長蘇俊郎說，近年的美伊戰爭、俄烏戰爭不只影響全球民生物價，更凸顯醫療韌性重要；該院啟用的兩部醫療巡迴車不只有擔架可載運患者，車帳拉開、儀器搬出就能作為臨時診療站，並裝載12導程心電圖機、生理監視器、手持式超音波、移動式X光、AED、急救設備、視覺功能檢查儀、視覺功能檢查儀，能即時連線醫院傳送患者資料。

蘇俊郎說，車上設置的AI智能生理監視器，可將病患的生命徵象同步傳回醫院戰情中心，透過視訊會診各專科醫師，在病人端操作的超音波影像、心電圖、內視鏡影像即時傳回醫院、進行診斷與治療建議，醫師更能在手機上看到各項數據，提供全面性無時差的醫療照護。

東華醫院董事長陳鴻銘表示，該院深耕竹山、鹿谷基層醫療服務18年，努力爭取資源為鄉親服務，這次打造行動醫療車、為鄉親創造更即時的就醫服務和更好的醫療品質，也感謝衛福部「健康台灣深耕計畫」對偏鄉及基層醫療的重視。

另下周適逢422世界地球日，院方昨天也提前舉辦「綠色處方市集」，院內員工響應簽署「永續生活公約」、現場設置工研院「人力發電腳踏車」串接電風扇，讓民眾嘗試踩踏發電；石虎保育團體《山貓森林》則帶領下坪社區長輩，用湯圓排列組合成「石虎湯圓」畫面，藝人「香蕉哥哥」到場與幼童高舉「2050淨零碳排」、「永續從生活中開始」等手舉牌；而該院舉辦的「綠色處方市集繪畫比賽」前天也公布成績，現場展示得獎學童以「世界地球日」發想的創作，並由陳鴻銘頒發獎金、獎狀表揚。