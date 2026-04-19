▲全中運武術嘉義開戰！套路長拳率先奪金，散手擂台展現強悍實力 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

115 年全國中等學校運動會武術項目於昨（18）日在地主嘉義縣盛大登場。作為本屆嘉義縣特別申請加辦的特色種類，武術賽事首日即展現「文武兼備」的競技張力，上午由高中組套路長拳決賽率先產生本屆首兩面金牌，下午則由散手對抗賽接力點燃戰火，從技術展演到實戰對抗，呈現出高水準的尚武精神。

首日上午由受矚目的高中男女長拳決賽揭開序幕。選手在場上展現流暢的拳法與爆發力，精準控制節奏與氣勢。長拳項目不僅考驗肢體伸展，更是技術評分與氣勢呈現的終極對決。與此同時，南拳、太極、刀棍與槍劍等全能項目預賽亦同步展開，各路好手在剛勁與柔韌間各顯神通，爭奪晉級決賽的門票。

午後賽事轉向激烈的散手對抗，自下午一時三十分起，高中與國中組各量級於擂台全面開戰。選手運用踢、打、摔等技法進行快節奏攻防，現場氣氛隨著選手的有效得分迅速升溫。首日涵蓋高男組 56 至 65 公斤級、高女組 52 至 56 公斤級等熱門級別，充分展現武術競技的實戰強度。

嘉義縣政府表示，此次選擇武術作為加辦項目，旨在推廣在地基層體育並回應校園武術競技化趨勢。透過全中運平台，套路與散手兩種形式得以同台並進，不僅提升了武術運動的能見度，更讓觀眾感受從「表現美學」到「實戰競技」的完整魅力。後續各項決賽將持續展開，預計賽事張力將推向最高峰。