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驚險畫面！新莊男駛出停車場分心　看護推輪椅婦遭撞翻送醫

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區八德街立體停車場前今天（19日）上午發生汽車與電動輪椅擦撞事故。當時一名男子準備開車返家，將車開離停車場時，因未注意車前狀況，直接撞上推輪椅的女子，連坐在輪椅上行動不便的婦人都受傷倒地，救護車抵達，將受傷的女子及婦人送醫，警方目前正釐清肇事原因。

▲謝女與羅女被剛出停車場陳男撞翻倒地。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲謝女與羅女被剛出停車場陳男撞翻倒地。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，今天上午9時許，62歲陳男到新莊八德街附近購物，結束後從停車場準備開車返家，才剛開出停車場時，陳男分心查看對向車輛，未注意車前狀況，直接撞上經過車前坐輪椅的68歲謝女，推輪椅的30歲的看護羅女也遭波及，輪椅當場倒地，被撞倒的羅女急忙起身查看謝女狀況。

▲謝女與羅女被剛出停車場陳男撞翻倒地。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲救護車到場，將受傷的謝女與羅女送醫治療。（圖／記者陸運陞翻攝）

經過的民眾見狀，紛紛上前幫忙並撥打119報案。救護車抵達，發現謝女左手擦傷、後腦杓輕微擦挫傷，羅女左肩及右腳掌撞傷，隨即送往醫院，經治療後2人皆無大礙。警方對陳男進行酒測，並未發現有酒駕情況，初步研判未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因，仍待後續進一步調查釐清。

新莊分局呼籲，駕駛人駕駛車輛時，應注意車前狀況，確認有無行人及來車再行駕駛，且駛近路口前應先減速放「慢」，進入路口時，應左右察「看」，並「停」讓行人優先通過，讓行人能安心、安全過路口。

▲謝女與羅女被剛出停車場陳男撞翻倒地。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲原本被撞倒地的看護羅女，急忙起身查看謝女的狀況。（圖／記者陸運陞翻攝）

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