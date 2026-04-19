最高6成6受災！1至2月乾旱重傷南投竹筍　農業部4/28前供現金救助

▲1至2月乾旱造成南投縣非屬森林副產物之竹筍（孟宗竹）農作物災損。（圖／游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年1至2月乾旱造成南投縣農作物非屬森林副產物之竹筍（孟宗竹）災損，其中鹿谷鄉整體受損率即達66%；農業部已公告該縣辦理現金救助，請受災農民於4月28日前攜帶地籍謄本正本或土地所有權狀、身分證、私章、農會帳號等文件，向當地鄉鎮市公所提出申請，逾期不予受理。

立法委員游顥於月初要邀集農糧署、農業改良場、南投縣政府及地方民意代表，前往竹山及鹿谷等主要孟宗竹筍產區實地現勘，發現今年一月因降雨嚴重不足影響，筍體生長遲緩、出筍量明顯減少，部分竹林區域甚至出現筍體細弱、品質下降等情形，導致春季孟宗竹筍產量大幅減少，對南投筍農造成嚴重災情。

台中區農業改良場副場長蕭政弘當時表示，鹿谷鄉孟宗竹經現場會勘，僅有少數挖掘採收跡象，春筍(留母莖)每4平方公尺低於3支，推估整體受損率約66%；另查114年11月迄今降雨量約60m(茶改場南部分場氣象站)顯示，因長期乾旱抑制孟宗竹地下莖萌發，屬乾旱遲發性災損。

經游顥籲請中央儘速協助地方辦理後續災損救助事宜，農業部於14日依據《農業天然災害救助辦法》第6條公告翌日起十個工作日內辦理現金救助；縣府農業處表示，符合該救助辦法第5條規定之農民，辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助，未達20%者不予救助。

農業處說明，本次救助項目以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度辦理救助蔬菜（二）：每公頃救助4萬1000元；本次救助作業程序及期限，係依據《農業天然災害救助辦法》第12條規定辦理，籲請受災農民把握期限提出申請。