　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Meta傳大裁員！5月先砍近8千人　下半年繼續砍

美國科技巨頭「Meta」。（圖／達志／美聯社）
▲美國科技巨頭「Meta」。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

美國科技巨頭「Meta」的3位知情人士透露，這家Instagram的母公司計畫在5月20日進行裁員行動，預計裁減10%、近8,000名員工，且今年稍晚還會進一步裁員。

據《路透社》的獨家報導，Meta高層尚未決定下半年裁員的具體規模與確切時程。消息人士向媒體透露，Meta的裁員計畫可能會根據公司在人工智慧領域的發展狀況進行調整。根據公司申報文件，截至去年12月31日Meta在全球擁有約7.9萬名員工。

這波大規模裁員正值祖克柏將更多資源轉向人工智慧開發之際。Meta目前正努力追趕「Anthropic」與「OpenAI」等競爭對手，並計畫在今年投入高達1,350億美元的資本支出。

上個月，《路透社》曾報導稱，Meta計畫在今年裁減超過20%的員工，可能影響約1.5萬名員工。這將成為執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在2022年底至2023年初推動「效率年」計畫（year of efficiency）以來最大規模的裁員，當時公司裁減了超過2萬個職位。Meta發言人此前表示，該篇《路透社》報導只是「關於理論方案的推測性報導。」

在消息傳出後，Meta股價於17日的交易中上漲近2%。儘管Meta的股價較去年夏季的歷史高點有所回落，但自年初以來已上漲3.68%。去年，該公司營收超過2,000億美元，利潤達600億美元，這得益於其在人工智慧領域的巨額投入。

祖克柏目前正致力於將人工智慧工具整合進Meta業務的各個層面，甚至開發1個具備「擬真照片效果」（photorealistic）的3D分身，用於與員工進行互動。最近幾週，Meta也對其「Reality Labs」部門的團隊進行了重組，並將公司各部門的工程師調入1個新的「應用人工智慧」組織，該組織的任務是加速開發能夠編寫程式碼，並自主執行複雜任務的人工智慧代理。

報導補充，Meta的裁員行動為近期科技業受到人工智慧衝擊的最新例證之一。追蹤全球科技業裁員情況的網站「Layoffs.fyi」報告稱，今年迄今已有7萬3,212名員工失業。而在2024年全年，這一數字為15.3萬人。

本週稍早，Instagram的競爭對手「色拉布公司」（Snap Inc.）宣布裁減約1,000個職位，其執行長史匹格爾（Evan Spiegel）表示，人工智慧將「使團隊減少重複性工作、提升速度，並更好地支援社群、合作夥伴與廣告主。」

另一方面，金融科技公司「Block公司」（Block, Inc.）於2月表示，將裁減40%的員工，即超過4,000人，同時全面轉向採用人工智慧工具。Block公司執行長多西（Jack Dorsey）在公開信中寫道，「未來1年內，我相信大多數公司都會得出相同結論，並進行類似的結構性調整。我寧願誠實且依照自身節奏完成轉型，而不是被動地被迫改變。」

此外，Amazon去年秋天也裁減了多達3萬個企業職位，同時導入人工智慧以提升生產力。

延伸閱讀
他房間拍到詭異白霧、不明亮光嚇傻　網一看秒歪樓：環境比鬼恐怖
台南畢旅被嫌災難！高中生吐苦水　網反擊：根本不會玩
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普爆「其實私下超焦慮」！　吼官員數小時、遭排除會議
YT公布「乾哥乾妹姓名照片」點閱破177萬！網嘆：法律保護誰
獨／美女政治記者轉戰SWAG！　淚揭離開內幕
i-dle才唱完大巨蛋！9場巡演突喊卡　粉絲怒：把我們當盤子
台中女中教室變蒸籠！學生熱到快中暑　校長遭控沒同理心
伊朗逾3兆救命錢被凍結！　「卡在這些國家」中國最多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2台男在大馬被捕！　涉詐騙最高判10年「恐追加鞭刑」

川普強硬對伊朗「其實私下超焦慮」！　吼官員數小時、遭排除會議

墳墓睡覺挑戰！大馬瘋傳「在墓地睡最久」比賽　冠軍可拿2萬獎金

伊朗前領袖身亡月餘「還沒下葬」　智庫學者揭3原因：不敢冒險

美伊要談了？巴基斯坦維安升級　美軍2運輸機抵達

睪丸撕裂！泰9歲男童遭惡犬「咬穿下體」　鮮血浸濕褲子

美伊3大問題待解　伊朗總統：川普沒正當理由剝奪核權利

Meta傳大裁員！5月先砍近8千人　下半年繼續砍

伊朗救命錢！逾3兆被凍結資產「卡在這些國家」中國最多

京都男童繼父曾搜「如何棄屍」！　死者鞋、包全丟在上班必經路

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落！　廖大乙：主事者眼光要放遠

現場慘況曝光！71歲嬤「停車卻衝進85度C」　客人店內用餐被撞死

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

2台男在大馬被捕！　涉詐騙最高判10年「恐追加鞭刑」

川普強硬對伊朗「其實私下超焦慮」！　吼官員數小時、遭排除會議

墳墓睡覺挑戰！大馬瘋傳「在墓地睡最久」比賽　冠軍可拿2萬獎金

伊朗前領袖身亡月餘「還沒下葬」　智庫學者揭3原因：不敢冒險

美伊要談了？巴基斯坦維安升級　美軍2運輸機抵達

睪丸撕裂！泰9歲男童遭惡犬「咬穿下體」　鮮血浸濕褲子

美伊3大問題待解　伊朗總統：川普沒正當理由剝奪核權利

Meta傳大裁員！5月先砍近8千人　下半年繼續砍

伊朗救命錢！逾3兆被凍結資產「卡在這些國家」中國最多

京都男童繼父曾搜「如何棄屍」！　死者鞋、包全丟在上班必經路

2台男在大馬被捕！　涉詐騙最高判10年「恐追加鞭刑」

商總揪7大公協會挺惠台措施　觀光署喊話業界：抗拒不當壓力

70年老郵局熄燈！存錢寄件全終止　在地人不捨：回憶沒了

川普強硬對伊朗「其實私下超焦慮」！　吼官員數小時、遭排除會議

快訊／2縣市高溫警示　明天上看36度

遭高國豪肘擊！蔣淯安浴血奮戰　夢想家登聯盟龍頭還晉級季後賽

偏鄉孤獨酒癮與憂鬱有解方！社會處方箋東區四組團隊培力上路

「懷念妳的腰間肉」職能治療師舔咬實習生頸耳　性騷下場曝

豪華露營車變千萬級行動醫院　東華醫院提升竹山鹿谷偏鄉醫療品質

租補養肥房東！小套房租金「從1萬變1萬5」　他嘆：租屋族最倒霉

【神明都在看】白沙屯媽祖百萬人進香　垃圾惹議志工嘆：來不及清

國際熱門新聞

3遊客遲到15分鐘　濟州郵輪直接開走

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

機票超賣「誰先被趕下飛機」？這4類旅客最快遭淘汰

即／京都童繼父認：先到學校再到其他地方殺害

巴基斯坦331童染HIV　醫院針筒重複使用

荷莫茲海峽又關！　川普緊急召開白宮戰情室會議

傳毀容斷腿　伊朗領袖再嗆聲

伊朗宣布關閉荷莫茲海峽：美解封港口才開放　將攻擊違規船隻

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

美國盟友警訊　路透點名台日韓

伊朗再關海峽　川普稱他們無法勒索我們

印度籍油輪荷莫茲海峽遇襲！印方大使交涉

伊朗之後下一目標！　川普曝「可能」對古巴展開軍事行動

伊朗救命錢　逾3兆「卡在這些國家」

更多熱門

相關新聞

Threads「長按小飛機」隱藏功能曝！ 釣出負責人回應

Threads「長按小飛機」隱藏功能曝！ 釣出負責人回應

近日有網友發現，Threads的隱藏功能，只要「長按小飛機」就可以直接複製連結，消息一出，許多網友分享文章，隨即吸引大量愛心與轉發。還有人分享，長按轉發鍵，可以直接引用貼文。Threads負責人康納·海耶斯（Connor Hayes）證實，這是真的，「但請不要亂玩」，留言笑翻網友。

Meta終止合約　肯亞公司驚爆裁員1000人

Meta終止合約　肯亞公司驚爆裁員1000人

Meta又大裁員！先砍8000人　下半年還有第2波

Meta又大裁員！先砍8000人　下半年還有第2波

博通擴大與Meta AI晶片合作至2029年　股價飆漲3%

博通擴大與Meta AI晶片合作至2029年　股價飆漲3%

Meta傳正打造「AI分身版祖克柏」

Meta傳正打造「AI分身版祖克柏」

關鍵字：

MetafacebookInstagramMark Zuckerberg

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 18 Pro「深櫻桃紅」曝光！　4款新色一次看

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭毆受傷

3遊客遲到15分鐘　濟州郵輪直接開走

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

機票超賣「誰先被趕下飛機」？這4類旅客最快遭淘汰

福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光

即／京都童繼父認：先到學校再到其他地方殺害

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

全台下3天！　鋒面周四到

快訊／新北鐵道馬意外！跑者口吐鮮血倒地命危

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

下面狂感染「70%愛愛中鏢」！醫曝男伴6大惡習

狄鶯直播喝茫露腳底板！首度回擊「孫安佐喝母奶」

更多

最夯影音

更多
柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場
白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

柯文哲被噴辣椒水影片

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面