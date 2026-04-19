Meta傳大裁員！5月先砍近8千人　下半年繼續砍



▲美國科技巨頭「Meta」。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

美國科技巨頭「Meta」的3位知情人士透露，這家Instagram的母公司計畫在5月20日進行裁員行動，預計裁減10%、近8,000名員工，且今年稍晚還會進一步裁員。

據《路透社》的獨家報導，Meta高層尚未決定下半年裁員的具體規模與確切時程。消息人士向媒體透露，Meta的裁員計畫可能會根據公司在人工智慧領域的發展狀況進行調整。根據公司申報文件，截至去年12月31日Meta在全球擁有約7.9萬名員工。

這波大規模裁員正值祖克柏將更多資源轉向人工智慧開發之際。Meta目前正努力追趕「Anthropic」與「OpenAI」等競爭對手，並計畫在今年投入高達1,350億美元的資本支出。

上個月，《路透社》曾報導稱，Meta計畫在今年裁減超過20%的員工，可能影響約1.5萬名員工。這將成為執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在2022年底至2023年初推動「效率年」計畫（year of efficiency）以來最大規模的裁員，當時公司裁減了超過2萬個職位。Meta發言人此前表示，該篇《路透社》報導只是「關於理論方案的推測性報導。」

在消息傳出後，Meta股價於17日的交易中上漲近2%。儘管Meta的股價較去年夏季的歷史高點有所回落，但自年初以來已上漲3.68%。去年，該公司營收超過2,000億美元，利潤達600億美元，這得益於其在人工智慧領域的巨額投入。

祖克柏目前正致力於將人工智慧工具整合進Meta業務的各個層面，甚至開發1個具備「擬真照片效果」（photorealistic）的3D分身，用於與員工進行互動。最近幾週，Meta也對其「Reality Labs」部門的團隊進行了重組，並將公司各部門的工程師調入1個新的「應用人工智慧」組織，該組織的任務是加速開發能夠編寫程式碼，並自主執行複雜任務的人工智慧代理。

報導補充，Meta的裁員行動為近期科技業受到人工智慧衝擊的最新例證之一。追蹤全球科技業裁員情況的網站「Layoffs.fyi」報告稱，今年迄今已有7萬3,212名員工失業。而在2024年全年，這一數字為15.3萬人。

本週稍早，Instagram的競爭對手「色拉布公司」（Snap Inc.）宣布裁減約1,000個職位，其執行長史匹格爾（Evan Spiegel）表示，人工智慧將「使團隊減少重複性工作、提升速度，並更好地支援社群、合作夥伴與廣告主。」

另一方面，金融科技公司「Block公司」（Block, Inc.）於2月表示，將裁減40%的員工，即超過4,000人，同時全面轉向採用人工智慧工具。Block公司執行長多西（Jack Dorsey）在公開信中寫道，「未來1年內，我相信大多數公司都會得出相同結論，並進行類似的結構性調整。我寧願誠實且依照自身節奏完成轉型，而不是被動地被迫改變。」

此外，Amazon去年秋天也裁減了多達3萬個企業職位，同時導入人工智慧以提升生產力。

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