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大甲媽預計傍晚抵雲林！慈善協會18面金牌接駕　金光閃閃超搶眼　

記者白珈陽、游瓊華／雲林報導

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動前天（17日）子時起駕，吸引60萬名信眾參與隨行，昨天鑾轎隊伍進入彰化市，預計今天傍晚將抵達雲林縣。中華王靈慈善協會長年舉辦接駕服務，今年除沿途設置點心攤供民眾食用，更準備價值逾160萬元的18面金牌，準備敬獻媽祖，團隊目前於西螺大橋廣場旁等待迎接大甲媽，而10多面金牌在陽光下熠熠生輝，十分搶眼，已吸引不少香客前往圍觀。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲中華王靈慈善協會今年準備18面金牌敬獻大甲媽。（圖／民眾提供）

中華王靈慈善協會理事長葉強表示，協會長期秉持「取之社會、用之社會」之精神，結合宗教信仰與公益行動，持續投入弱勢關懷、急難救助、物資發放與喪葬協助等地方服務。此次已是連續第7年參與大甲媽祖遶境接駕，從前期籌備到現場執行，動員體系成熟、分工細膩，展現高度組織力與凝聚力，也讓沿途信眾在長途跋涉中感受到溫暖的支持。

協會指出，今天在沿途設置點心補給站，自上午11時起免費供應餐點、茶水與各式補給品，為徒步信眾補充體力。下午2時，全體志工與會員將整隊前往西螺福興宮參拜祈福，凝聚團隊信念，也為晚間接駕盛典揭開序幕。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲葉強（中）率全員前往西螺福興宮參拜祈福。（圖／民眾提供）

協會說，大甲媽祖預計晚間6時抵達雲林西螺，協會隆重準備18面純金金牌，總價值逾160萬元，不僅象徵對媽祖的至高敬意，更承載協會長期推動公益、回饋社會的初心與信念，預計將成為當晚遶境路線上最受矚目的亮點之一。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼18面純金金牌總價值逾160萬元。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

協會強調，盼透過實際行動落實媽祖「慈悲濟世」的精神，期盼號召更多社會力量投入公益，讓善的循環不斷擴大，將台灣特有的人情味與互助精神持續傳承。
 

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