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花蓮大西瓜清涼登場！3大產區5月起陸續上市　防網路低價詐騙

▲▼沙脆甜花蓮大西瓜甜蜜登場，五月起陸續上市，花蓮縣政府邀您共享初夏好滋味。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲沙脆甜花蓮大西瓜甜蜜登場，五月起陸續上市，花蓮縣政府邀您共享初夏好滋味。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著天氣逐漸轉熱，來自東台灣純淨土地的夏季代表水果——花蓮大西瓜，即將正式進入產季。花蓮縣擁有良好日照、潔淨水源及適宜栽培的土壤條件，孕育出的西瓜果肉細緻、甜美多汁，為夏季深受消費者喜愛的當令水果。自五月起，花蓮各產區西瓜將陸續上市，邀請全國民眾一同品嚐來自產地的新鮮滋味。

▲▼沙脆甜花蓮大西瓜甜蜜登場，五月起陸續上市，花蓮縣政府邀您共享初夏好滋味。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，花蓮大西瓜不僅是夏季代表性的消暑水果，也是地方農業發展的重要成果。縣府將持續協助產地形象塑造與品質管理，提升花蓮農產品的市場辨識度，讓更多消費者認識花蓮優質農產的好味道。

▲▼沙脆甜花蓮大西瓜甜蜜登場，五月起陸續上市，花蓮縣政府邀您共享初夏好滋味。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮西瓜向來以「沙、脆、甜」聞名，壽豐、鳳林、玉里等地皆為重要產區。今年整體生育情形穩定，農友持續用心栽培管理，西瓜從種植到採收約需60天，並需累積約1200度的日照溫度，相較其他產區生長期更長，因此果肉更加飽滿細緻，甜度多達12度以上，品質表現亮眼，充分展現花蓮優質農產的特色與實力。

▲▼沙脆甜花蓮大西瓜甜蜜登場，五月起陸續上市，花蓮縣政府邀您共享初夏好滋味。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯表示，為推廣在地優質農產，縣府持續結合多元通路與行銷方式，透過展售活動、市集推廣、電商合作及宅配服務等，協助消費者更便利地選購花蓮大西瓜，也讓更多人有機會品嚐來自產地直送的新鮮美味，並以實際行動支持在地農民，攜手推動台灣農業永續發展。

▲▼沙脆甜花蓮大西瓜甜蜜登場，五月起陸續上市，花蓮縣政府邀您共享初夏好滋味。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

陳淑雯提醒民眾，近期網路上出現假冒花蓮農民或產地直銷名義的詐騙網站及社群帳號，常以低價促銷吸引消費者下單，實際卻可能出現未出貨或商品不符等情形。購買時請提高警覺，認明官方或可信任之銷售平台，勿輕信來路不明的低價廣告，也避免透過不明連結或私人帳號匯款；如有疑慮，可先向相關單位查證，或撥打165反詐騙專線確認，共同守護消費安全。

訂購洽詢資訊
花蓮縣農會，電話：（03）852-3181
壽豐鄉農會，電話：（03）865-6888
鳳榮地區農會，電話：（03）876-2025
瑞穗鄉農會，電話：（03）887-1044
玉溪地區農會，電話：（03）888-1106
花蓮縣蔬菜運銷合作社，電話：（03）857-2191

實際供貨情形及訂購方式，請依各農會公告或洽詢窗口為準。
 

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