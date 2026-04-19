美伊3大問題待解　伊朗總統：川普沒正當理由剝奪核權利

▲伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與伊朗在核議題上持續分歧之際，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）19日表示，美國總統川普沒有任何正當理由剝奪伊朗的核權利。

半官方媒體伊朗學生通訊社（ISNA）引述裴澤斯基安的發言指出，「川普說伊朗不能行使其核權利，卻沒說伊朗犯了什麼罪。他憑什麼剝奪一個國家的權利？」

CNN指出，美伊當前局勢仍有3大主要議題待解，分別是伊朗濃縮鈾庫存問題、限制濃縮鈾活動與荷莫茲海峽重啟。

伊朗濃縮鈾庫存方面，川普暗示，伊朗同意將其高濃縮鈾庫存移交給美國，但此說法隨即遭到伊朗方面駁斥。

伊朗目前持有約400公斤、濃縮度達百分之60的濃縮鈾。其中一個浮上檯面的方案是，美國以解凍伊朗資產換取德黑蘭交出鈾庫存。消息人士透露，伊朗要求大幅解除制裁，解凍逾200億美元的資產。

至於鈾濃縮限制，暫停伊朗濃縮鈾計畫的期限長短仍是另一個爭議焦點。伊朗官員駁斥川普所稱德黑蘭同意無限期停止該計畫的說法，強調伊朗永遠不會接受成為「國際法的例外」。

消息人士稱，在上週末的會談中，美方談判代表提出暫停伊朗濃縮鈾活動20年的方案；伊朗提議暫停5年，但遭美方拒絕。

在荷莫茲海峽重啟的部分，伊朗17日宣布重啟荷莫茲海峽讓全球鬆了一口氣，但這段喘息時間相當短暫。伊朗表示，由於川普宣稱美方將持續封鎖伊朗港口直到達成協議為止，伊朗將重新對航運實施嚴格限制。