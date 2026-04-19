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90歲「大港阿嬤」開球！穿台鋼雄鷹球衣跳應援舞　曝每天練習1hr

記者吳奕靖、吳世龍、劉人豪／高雄報導

高雄一名90歲的「大港阿嬤」鄭金枝，在大港開唱隨興熱舞爆紅後，受邀擔任中華職棒台鋼雄鷹4月19日澄清湖主場的開球嘉賓。阿嬤今（19）日抵達澄清湖棒球場，台鋼雄鷹隨即贈90號球衣給阿嬤，阿嬤穿上後也在球場跳應援舞。

▲▼ 大港阿嬤 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲大港阿嬤穿90號台鋼雄鷹球衣開球。（圖／記者吳奕靖攝）

「大港阿嬤」的孫女，知道阿嬤受邀擔任開球嘉賓後，在家用報紙及膠帶自製棒球，並惡補練投的畫面全拍了下來。直言，「我家阿嬤，從未想過有一天能成為棒球開球嘉賓，當這個機會降臨，她既緊張又興奮，一開始阿嬤連拿球的姿勢都不太對，手抖得厲害，但她沒有放棄，拉著孫女們開始練習。」鄭金枝也說她不想錯過這個展現自己的機會。

▲▼ 大港阿嬤 。（圖／記者吳奕靖攝）

鄭金枝今下午抵達澄清湖棒球場，台鋼雄鷹看到鄭金枝到場，也隨即贈90號球衣給她，鄭金枝穿上後跳應援舞，負責捕手同為90號的王柏融（大王），目前累積全壘打99發，球迷等待百發。鄭金枝也說為了開球練習2個禮拜，今天心情很好不會緊張，手不會酸，練習時沒有算球數，不過大約練一小時。今天到球場沒有特殊打扮只有洗頭，褲子是自己喜歡的，所以特別穿來。

▲▼ 台鋼雄鷹贈90號球衣給阿嬤開球 。（圖／記者吳世龍攝）

▲阿嬤特別穿喜歡的褲子來開球。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 台鋼雄鷹贈90號球衣給阿嬤開球 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲台鋼雄鷹贈90號球衣給阿嬤開球 。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

領隊劉東洋指出，找大港阿嬤最主要是跟在地結合，所以才邀請，球迷反饋也非常大、效果跟溫暖度，不管是自己選手或是對手看到阿嬤之後，就覺得很溫暖。邀請阿嬤時，阿嬤第一時間就答應了，主題球衣是高雄製造，符合今天的主題。

▲▼ 台鋼雄鷹贈90號球衣給阿嬤開球 。（圖／記者吳世龍翻攝）

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