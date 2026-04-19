隱世廚神插旗北台中　漢來名人坊推超狂片皮鴨

▲被譽為「高級粵菜首選」的漢來名人坊，由香港「隱世廚神」鄭錦富主廚指導。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中饕客準備衝一波！漢來美食餐飲集團看好北台中消費潛力，旗下兩大人氣品牌「漢來名人坊」與「漢來上海湯包」強勢進駐台中漢神洲際購物廣場，不僅帶來米其林星級的粵菜饗宴，更祭出開幕限時「雙人套餐半價」與「滿額送抵用券」等超殺優惠，近日掀起排隊熱潮。

被譽為「高級粵菜首選」的漢來名人坊，由香港「隱世廚神」鄭錦富主廚指導，此次台中洲際店特別增設燒臘部門，推出北部饕客瘋搶的「京式片皮鴨」，嚴選宜蘭櫻桃鴨經十餘種中藥材醃製，烤至外皮酥脆、肉質多汁，搶攻台中商務宴客市場。

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▲排隊名店「漢來上海湯包」也同步亮相漢神洲際購物廣場。（圖／漢來美食提供）



為慶祝開幕，主廚以「歲月陳韻」為題，推出四道陳皮入饌限定菜色，包括「花膠原只陳皮湯」、「老陳皮雪花牛肉餅」等，即日起至4月30日獨家販售。業者表示，陳皮素有「一兩陳皮一兩金」的美譽，結合食補理念，要讓台中消費者體驗「吃是最好的保養」。

此外，排隊名店「漢來上海湯包」也同步亮相，主打現撖薄皮、湯汁飽滿的小籠湯包。即日起至5月13日期間，內用滿千即贈百元抵用券。漢來美食集團雙品牌齊發，正式宣告進軍洲際商圈的新戰場。