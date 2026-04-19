台南回收車3年2度肇事！害女子截肢、騎士癱瘓　國賠超過3648萬

▲台南市環保局回收車在2020年、2022年陸續發生2起車禍，國賠合計要賠3648萬以上。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭玗潔／台南報導

台南市環保局一輛回收車於2020年3月，在路口突然打開車門，擊落一對機車雙載的姊妹，導致22歲妹妹遭後方車輛輾過，左腿慘遭截肢，最後姊妹及其父母提出國賠，共判賠2361萬4009元，全案上訴中。2022年台南市環保局回收車再次出包，迴轉時撞上同向直行機車，導致25歲騎士下半身癱瘓，日前國賠判決出爐，判台南市環保局應對車禍負6成責任，賠償騎士及其父母共1287萬餘元。可上訴。

判決指出，顏姓男子受雇於台南市環保局，擔任回收車駕駛，2022年5月12日19時26分許，他開著回收車執行職務，沿麻豆區寮廍里176線由西往東方向行駛時，因要收取對向回收物，貿然迴轉。此時廖姓男騎士在同路段直行，見狀閃避不及，緊急剎車後摔倒並撞擊回收車，導致脊髓損傷、3節胸椎壓迫性骨折併錯位等重傷害，經治療仍下半身癱瘓、大小便失禁。

刑事上，顏姓司機因此被法院依犯過失致重傷罪，處5月徒刑，得易科罰金15萬確定。另廖姓騎士再對台南市環保局局提出民事訴訟，求償醫療費、看護費、減少勞動能力、精神撫慰金等共1895萬餘元，廖姓騎士的父母則各對環保局求償35萬元。

全案由台南地院審理，法官認為，經台南市車輛行車事故鑑定會鑑定，顏男開著自用公務大貨車迴轉時，沒有看清來往車輛，為肇事主因。廖姓騎士沒有注意車前狀況，煞車摔倒，為肇事次因，應各負60%、40%的過失責任，再依廖男年僅25歲、平均餘命53.21年做計算，勞動能力減損83%等條件做計算，加上150萬精神撫慰金，判台南市環保局共應賠償廖男1227萬9517元，賠廖男父母各30萬元，共賠償1287餘萬元。可上訴。