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宜蘭老婦成蠟屍！鄰曝7年前聽爭吵聲就未見出門　檢將解剖查死因

▲宜蘭「蠟屍」悲劇，疑涉嫌遺棄致死、殺人重罪張婦兒子（圖中），日前被帶回偵訊。（圖／警方提供）

▲宜蘭「蠟屍」悲劇，疑涉嫌遺棄致死、殺人重罪張婦兒子（圖中），日前被帶回偵訊。（圖／警方提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭張姓婦人成「蠟屍」案震驚社會，鄰居透露，印象中，2019年時曾聽到張家有爭吵聲，之後來就沒見過張婦出門；另外，當地里長接獲反映數度會同社工訪視，及羅東鎮長吳秋齡致贈敬老禮金，以及警方上門查訪等，均被現年65歲張婦兒子拒於門外。檢方將進行解剖相驗老婦死因，而張婦兒子是否涉嫌遺棄致死、殺人等重罪，檢方已列偵辦重點。

宜蘭縣羅東鎮前驚傳一起隱匿母親死訊案。91歲張姓老婦失聯多年，家住附近的張婦女兒，多年連繫不上母親，屢次返家探視，皆遭單身、曾是水電工，目前退休狀態的張婦兒子，以「媽媽熟睡」等理由阻擋在外。

女兒因長期遭弟弟拒絕探視└五親，憂心母親安危遂報警求助。宜蘭檢警16日晚持搜索票進入張婦住處，赫然發現婦人在臥室床上，死亡多時已成「蠟屍」。戶政單位清查發現，張婦4年無就診紀錄。

鄰居透露，印象中，從2019年後來就沒見過張婦出門，張婦是否在7年前就身亡？有待檢方釐清。

檢方要釐清的包括張婦是否自然死亡？還是遭受消極不治療或照顧而遺棄致死？有無涉及殺人罪？將擇日解剖，再比對相關跡證，盼讓案情早日真相大白。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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