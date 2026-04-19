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全中運再添2金3銅！花蓮累計13金8銀6銅　3項賽事多點開花

▲舉重項目國中男子組56公斤級，富源國中彭宇豪（中者）勇奪金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲舉重項目國中男子組56公斤級，富源國中彭宇豪（中）勇奪金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣代表隊參加115年全國中等學校運動會持續傳出捷報，18日再添2金3銅佳績，累計已達13金8銀6銅，整體表現穩健亮眼，在全國各縣市競爭激烈的賽場上展現強勁實力與深厚底蘊。從舉重、柔道到空手道，各項競賽皆有優秀選手脫穎而出，不僅為花蓮爭光，也彰顯基層體育長期耕耘的成果。

舉重項目再度傳來振奮人心的好消息，國中男子組56公斤級由富源國中選手彭宇豪以抓舉93公斤、挺舉110公斤、總和203公斤的優異成績勇奪金牌，表現相當突出。值得一提的是，他繼上個月青年盃奪金後，在兩場重要賽事中連續站上最高頒獎台，展現穩定且優異的競技狀態。

▲舉重項目國中男子組56公斤級，富源國中彭宇豪（中者）勇奪金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲柔道項目國男組第四量級金牌-宜昌國中曾嘉浩（左二）。

彭宇豪表示，自國一接觸舉重後便深深愛上這項運動，每一次訓練都是對自我的挑戰，不僅要突破身體極限，更要克服心理壓力。他提到，今年成功站上全中運頒獎台，不僅完成自己設定的目標，更以領先第二名27公斤的明顯差距奪金，讓長期努力開花結果，也更加堅定未來持續精進的決心。

教練林清輝表示，彭宇豪平時訓練態度認真積極，經常主動請教並反覆修正技術細節，是一位高度自律的選手。此次能在全中運舞台上發光發熱，讓教練深感欣慰，並給予滿分肯定。彭宇豪也特別感謝富源國中校長陳渙鏘長期以來對舉重隊的支持與照顧，讓選手能在穩定環境中專心訓練、全力備戰。

▲舉重項目國中男子組56公斤級，富源國中彭宇豪（中者）勇奪金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲柔道項目國女組第一量級銅牌-國風國中蘇宥靜。

柔道項目同樣傳出佳績。國男組第四量級（46.1公斤至50.0公斤）由宜昌國中選手曾嘉浩一路過關斬將，金牌戰更展現韌性，為花蓮勇奪金牌。曾嘉浩平時利用課後時間持續訓練，在面對國三會考與全中運雙重壓力下，仍能專注目標、全力以赴，展現高度自律與堅持精神。雖然他在今年1月青少年國手選拔賽中未能取得第一名資格，但回到訓練場後持續修正不足，最終在全中運舞台成功奪金，證明努力不懈終能開花結果。

教練黃志強表示，曾嘉浩在柔道、角力及克拉術等多項競技皆有亮眼成績，是一位多方發展的優秀選手。接下來他也將轉戰角力賽場，持續挑戰自我，期盼再為花蓮縣增添獎牌。

▲舉重項目國中男子組56公斤級，富源國中彭宇豪（中者）勇奪金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲柔道項目高女組個人對打第二量級銅牌-海星高中賴孟姍（選手站位右二）。

柔道國女組第一量級（36公斤以下）方面，國風國中選手蘇宥靜也勇奪銅牌。雖為首次參加全中運，但她早已是教練心中具備奪牌潛力的選手之一。蘇宥靜天生協調性佳，個性冷靜沉著且企圖心強烈，雖身形嬌小，卻在比賽中展現靈活與果敢，憑藉有勇有謀的表現成功站上頒獎台。

空手道項目方面，花蓮選手同樣展現堅強韌性與拼戰精神。高女組個人對打第二量級由海星高中選手賴孟姍奪得銅牌。她在備賽期間曾遭遇傷勢困擾，被迫中斷訓練數週，但仍積極復健、努力調整狀態，成功重返賽場。作為高中生涯首度參加全中運，她在賽前承受極大壓力，甚至一度動搖信心，但在關鍵時刻成功轉化情緒，以專注應戰，堅定打出每一拳，最終奪得銅牌。

賴孟姍在賽後感性表示，感謝一路以來不曾放棄的自己，也感謝教練在場邊不斷鼓勵與提醒，讓她能更有信心面對挑戰。這面銅牌不僅是成績的象徵，更是一段自我突破的重要歷程。
另一面空手道銅牌則由花蓮女中高三學生何家樂於高女組個人對打第三量級奪得。何家樂曾榮獲國中縣長獎，是一位兼顧學業與運動的優秀學生。此次在全中運舞台上，她以穩健表現勇奪銅牌，展現高度自律與驚人毅力。

▲舉重項目國中男子組56公斤級，富源國中彭宇豪（中者）勇奪金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲柔道項目高女組個人對打第三量級銅牌-花蓮女中何家樂（選手站位右二）

奪牌當下，何家樂感動落淚，她表示若非教練的信任與隊友的支持，自己難以鼓起勇氣再度站上賽場。這面銅牌不僅是對她技術的肯定，更象徵她面對挑戰不退縮的精神，也為高中生涯留下珍貴回憶。

整體而言，花蓮縣代表隊在本屆全中運持續穩定累積佳績，從舉重、柔道到空手道，各項目皆有優秀表現，展現選手們堅持不懈的努力與教練團專業指導的成果。透過長期扎根基層體育，花蓮縣已逐步建立完整培訓體系，讓更多具潛力的學生能在運動舞台上發光發熱。

花蓮縣縣長徐榛蔚表示，未來將持續投入資源支持學校體育發展，提供更完善的訓練環境與競賽機會，培育更多優秀運動人才。隨著賽事持續進行，花蓮選手也將延續這股拚戰精神，全力迎戰接下來的各項比賽，期盼再創佳績，持續為花蓮爭光。
 

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全中運2金3銅累計13金

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