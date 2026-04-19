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孟加拉油價大漲15%　司機：加油排隊要等5.5小時

▲▼ 孟加拉首都達卡加油站。（圖／路透）

▲圖為孟加拉首都達卡加油站。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中東戰火衝擊全球油市。孟加拉能源部18日宣布上調零售燃油價格10%至15%，汽油每公升漲至135塔卡（約新台幣34.6元），柴油調漲至115塔卡（約新台幣29.4元），理由是全球原油價格飆升以及中東持續衝突導致供應緊張。當地一名48歲司機稱，加油排隊要等5.5個小時。

伊朗戰爭7周　油價一路飆

路透、半島電視台報導，途經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的大部分原油是運往亞洲國家，而海峽封鎖正衝擊這些國家的經濟，對於高達95%燃料仰賴進口的孟加拉來說，正面臨日益嚴峻的能源危機，不斷攀升的燃油費對該國本就捉襟見肘的外匯儲備造成沉重壓力。

官員表示，由於原油價格上漲、供應鏈中斷，加上運費和保險成本攀升，導致近期進口支出大幅增加，尤其是在這場已持續7週的伊朗戰爭爆發後，油價更是一路狂飆。

政府起初試圖透過補貼、延後調價、加強庫存管控及多元化供應等措施保護消費者，但當局坦言，隨著全球油價持續上漲，這些措施已愈來愈難以持續。達卡（Dhaka）已向外尋求逾20億美元的外部融資，以確保能源進口無虞。

司機排隊加油　要等5.5小時

眼下孟加拉的能源危機已浮現，加油站外大排長龍，全國各地大學紛紛停課，政府也縮短辦公時間以節省能源。

科克斯巴扎爾一名48歲長途客運司機戈尼（Abdul Goni）指出，他在加油站足足等了將近五個半小時，才能替巴士加油，害得出發前往其他地區的班次延誤。司機們也大嘆，每輛車分配到的油量根本不夠跑長途。

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