乍看沒人逛「神秘服飾店」卻活超久？一票點頭：一單都好幾萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友在討論，某些店家為何屹立不搖，像是影印店、安全帽店等等。其中，就有人提到「鎮衣店、奇威名品、G2000、伊蕾名店、BT Batier」等服飾店，明明乍看常常都沒人在逛，門市卻能選在鬧區又開超久，到底怎麼做到的？文章曝光後引發討論。

這段討論出現在Dcard留言區，原PO提到自己從小到大幾乎沒看過有人正在逛伊蕾名店，因此相當納悶，為何這家店還能一直開著。沒想到底下立刻有許多人跳出來解答，指出這類品牌本來就不是走高曝光、年輕化路線，而是有一群非常穩定的熟客，客群輪廓也相當明確。

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其中，有不少人都提到，這類型服飾店的主要客層就是中年中高收入女性，而且去這類店消費時，往往不是買一件兩件而已，而是成批下手，單次結帳金額相當驚人，「客群不是年輕小資民眾，而是身價不斐的中年女，一次消費都數萬甚至數十萬的那種」、「我媽每次都是幾萬幾萬買，他們的衣服不便宜，而且有很穩定的客源。」

也有人補充，這類服飾店的衣服質料其實都不錯，品質也穩定，「這家的客群定位好像是中年中高收入女性，我阿姨蠻喜歡去這裡買的，品質確實不錯，而且她們還會呼朋引伴一起買，一次進去每個人買個幾萬這樣。」

而店家和熟客之間的互動模式，也可能是品牌能長年經營的重要原因，「小時候家裡都會固定收到他們寄來每一季的衣服名錄，記得可以直接打電話到店裡用訂的，媽媽去店裡通常是去跟裡面店員聊天，感覺這是他們維繫長期客人的方式。」