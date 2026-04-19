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台中已婚潛水教練超噁！騙房卡性侵女學員　3個月後再猥褻潛友

▲▼ 。（示意圖／123RF）

▲陳姓潛水教練2023年間連續對潛友、學員犯下多起性侵、猥褻案。（示意圖／123RF）

記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓潛水教練兼老闆已有妻女，卻在2023年間連續對潛友、學員犯下多起性侵、猥褻案，先是偷翻女學員包包，得知對方下榻旅館後竟偷偷前往，向櫃檯騙取房卡闖進房內強制性交得逞，此部分被重判7年10月；同年陳男因前案遭到司法調查，但偵辦過程中又另犯他案，對1名潛友強吻、摸臀挨告，一審判刑1年2月，陳不服提起上訴，台中高分院近日將其駁回。

檢警調查，陳男經營潛水店，同時從事醫療救護及潛水教練工作，有婚姻育有女兒，他在2023年6月間，邀請1名女學員到潛店慶生，聊天過程中偷翻女子包包、查看皮夾，得知女子當天要下榻的旅館地點，待女子返回旅館後，陳男擅自前往該旅館，向房務人員謊稱忘記帶房卡並騙取房卡，隨後闖入房間。

女子看到陳男突然進房嚇一大跳，立即要求陳離開，但陳不予理會，持續慢慢靠近女子，將女子強壓在床，不顧其反抗，以手指侵入女子下體得逞，最後射精在肚子上才離開。一、二審均依侵入住宅強制性交罪，將陳判刑7年10月，可上訴。

然而同年9月，陳男因上述性侵案被偵辦期間，又向1名在網路認識的女潛友邀約吃早餐，因女子稱已經買早餐，陳提議到女子租屋處一起用餐，女子答應，陳前往。

陳到女潛友住處時，假借幫忙整脊開背為名義，要求女子趴在床上，隨後碰觸女子大腿、撫摸臀部，女子隨即將手撥開，但陳又將身體趴在女子身上試圖親吻，雖然女子左閃右閃，仍遭陳強吻得逞。最後女子以要去學校為由，逃離陳男身邊。

台中地院一審根據相關證人證詞、女潛友案後反應、學校心理諮商、網路對話截圖等證據，認定陳男犯行明確，依強制猥褻罪判刑1年2月。

陳不服上訴二審，辯稱是他在追求女潛友、只是未和對方說明自己婚姻狀況，反控女子所述不實，但台中高分院仍維持原審見解，並審酌在本案之前的6月及8月，還因另外2起強制性交犯行而遭到調查，在這期間陳不知反省、潔身自愛，反而繼續犯下本案，也未能與被害人達成和解，考量一切情狀，予以駁回。仍可上訴。

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