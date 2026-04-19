挑戰重力極限！玩家級疊石七星潭開戰　金石獎獨得8萬

▲來自全台15組脫穎而出的疊石職人，在太平洋的浪聲與光影中開啟為期10天的極限平衡挑戰。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

當平凡的石頭遇上不平凡的專注，「2026太平洋國際疊石藝術季」備受矚目的疊石創作大賽，來自台灣各地好手熱烈參與，共同挑戰地心引力的視覺盛宴於今日在七星潭上演！來自全台15組脫穎而出的疊石職人，在太平洋的浪聲與光影之中展開創作，開啟為期10天的極限平衡挑戰，讓平凡的石頭在專注之中，昇華為動人的地景藝術。

為參與此次賽事，各地好手已於17日下午齊聚七星潭藍天廣場進行場地勘查，在與自然初次對話之後，18日正式落石開賽，每一顆礫石的選擇、每一次重心的拿捏，都是對自然的凝視與回應。

本次比賽以「無痕創作」為核心精神，參賽者須運用現地礫石、漂流木與海洋廢棄物等素材進行創作，作品直徑需達2公尺以上，並須承受海風與潮汐的自然考驗，這不僅是一場技藝的競逐，更是一場與土地共生的藝術實踐，在變動之中尋找恆定，在自然之中體現秩序。

花蓮縣長徐榛蔚表示，疊石藝術是一種關於靜心與感知的創作語言，在看似簡單的堆疊之中，蘊藏著對自然的尊重與對生命節奏的體會，在花蓮的山海孕育出獨特的地景美學，也承載著面對環境變動的韌性力量，期盼透過本次藝術季，讓世界看見這片土地溫柔而堅定的文化能量。

觀光處處長 余明勳指出，本次賽事總獎金高達32萬元，金石獎最高獎金為8萬元，並將於4月28日至29日開放網路人氣票選，邀請民眾一同參與這場視覺與心靈的盛宴，而5月1日也將迎來藝術季盛大開幕，從市集、展演到親子體驗，讓七星潭成為一座與自然共創的藝術舞台。

2026太平洋國際疊石藝術季讓石頭不再只是海岸的風景，而是時間、專注與自然交會的載體，誠摯地邀請國內外貴賓於5月1日~6月30日蒞臨花蓮七星潭藍天廣場，在礫石交疊的瞬間，共同感受花蓮剛柔並濟的生命能量與美學厚度。

【活動資訊】

國際藝術家現地創作：115年4月16日至4月25日

玩家級創作比賽期間：115年4月18日至4月27日

疊石創作工坊場次：115年4月26日、5月2日（每日一場）

疊石攝影比賽：115年4月28日、5月27日

正式開幕活動：115年5月1日（星期五）10:00-18:00

活動亮點：主題假日市集、海灘趣味活動、親子體驗活動

活動地點：花蓮縣新城鄉七星潭藍天廣場

更多詳情請臉書搜尋「太平洋國際疊石藝術季Pacific Ocean International Festival Of Rock Balancing And Arts」

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