切車道被叭竟暴怒　惡煞持藍波刀敲對方車窗還一路尾髓

▲閻男因與被害人發生行車糾紛，下車理論。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

27歲閻男與23歲王男2人駕駛白車，深夜與被害人29歲謝男發生行車糾紛，閻嫌不滿被害人鳴按喇叭，竟下車持藍波刀敲擊被害人謝男車窗，更一路尾隨至桃園市八德區長興路與新生路口，閻嫌車內之副駕駛座王男於車內持藍波刀揮舞恐嚇，警方獲報後，立即通知閻、王二嫌到案說明，警詢後依毀損及恐嚇等罪嫌依法偵辦。

▲閻男持刀敲擊被害人謝男車窗。（圖／記者楊熾興翻攝）

中壢警分局普仁派出所於18日22時23分許接獲單一窗口報案，被害人王男稱於中壢區中山東路與日新路口發生行車糾紛。經了解，閻男與謝男駕駛白車，因切車道到王男車輛前面時，王男按了一聲喇叭，竟惹惱閻、謝2人，閻嫌竟於中山東路二段422巷口下車，持藍波刀敲擊被害人謝男車窗，更一路尾隨至八德區長興路與新生路口，閻嫌車內之副駕駛座王男於車內持刀揮舞恐嚇。

謝男至八德分局廣興派出所報案，警方立即依規定受理，旋即通知閻、王二嫌到案說明，警詢後依毀損及恐嚇等罪嫌依法偵辦。中壢警分局長林鼎泰強調，行車應保持理性，切勿因情緒失控而延伸暴力行為危害用路人安全，警方必將依法嚴正究辦。