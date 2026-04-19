少女結帳突做1嘴型！　店員秒衝出櫃台「肉身擋匪」救了她

▲加油站店員發現少女「無聲求救」，立刻英勇救人。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國密西根州一名加油站店員結帳時，看見買香菸的少女做出「特殊嘴型」，立刻察覺到對方身處危險中，衝出櫃台把旁邊的詭異男子轟出去，成功化解一起綁架案。

等校車遭擄 店員機警救人

綜合美媒報導，13日早晨7時許，16歲受害者等校車時，突遭陌生男子持槍擄走。大約30分鐘後，她被帶到底特律一間加油站附設超商買香菸，還被嫌犯要求幫忙付錢，成為獲救契機。

店員阿波哈坦（Abdulrahman Abohatem）事後受訪時回憶，「他叫她幫忙付香菸錢時，我停下來心想，『這不太對勁。』然後她對我做出口型，沒有發出聲音地說話，說的是『救命！（Help!）』」

阿波哈坦感受到少女的恐懼，立刻走出加裝防彈玻璃的櫃台隔間，將少女護至身後，並把嫌犯趕出去。與此同時，「我看到外面有警察，我就指著他說，『就是這傢伙。』」

逮到性侵前科犯 市長警方讚英勇

原來，目擊綁架過程的同學們立刻報案，並透過手機和社群媒體協助警方追蹤少女行蹤。警方當場逮捕嫌犯，並確認此人身分是48歲底特律男子菲爾茲（Donald J. Fields），曾有性侵前科，如今因為擄走少女被控一級強制性性行為、綁架、持有槍械及惡意攻擊等多項罪名，已收押候審且未獲保釋。

少女就讀的底特律邊疆國際學院（Frontier International Academy）表示，學生已平安返家與家人團聚，目前情況良好。阿波哈坦事後感慨說道，「救了別人感覺很好。她才16歲，還是個孩子。」

警察局長法哈特（Hussein Farhat）在16日的記者會上透露，這是一起獨立的隨機犯罪事件，嫌犯與受害少女素不相識。哈姆特拉米克市（Hamtramck）市長阿爾哈比（Adam Alharbi）則讚揚了同學與阿波哈坦的英勇行徑。