高鐵南延施工「大量土方運輸恐塞車」　鐵道局祭分流解方

▲高鐵將南延屏東，採進入高雄市區的方案。（資料圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵南延屏東將採「高雄方案」，預估在高雄車站明挖段施工期間，面臨數十萬噸砂石土方運輸，平均每日約160車次進出，可能造成台1線、台17線塞車，以及大型車輛增加等問題，交通部鐵道局今（19日）說明，透過分期分區調度、運輸分流及全程監測等措施，降低對當地交通和生活的衝擊。

鐵道局說明，該項計畫包含地下潛盾、明挖地下及高架等不同工法路段，各路段挖土的高峰時間點不同。施工期間將依照不同工區、工項與進度，事先精確計算每個階段的土方量，採行分期分區平衡及多元去化分流方案，避免大批重型車輛過度集中。

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在土方調度多向運輸分流方面，鐵道局表示，部分挖出的土方將直接回填至屏東六塊厝高鐵站區，其餘則分別運往仁武、高雄港、潮州等不同土資場，透過多條運輸路線分散，降低單一道路承受過大的車流負擔。

交通管理上，鐵道局規劃配合各路段出土時程彈性錯峰，主動避開早晚交通尖峰時段，並制定完整的交通維持計畫，內容涵蓋運輸路線規劃、車次調度、行車安全管理及道路清潔維護等項目，施工期間也將持續監測道路狀況，隨時因應調整。

針對空氣品質疑慮，鐵道局表示，載運土方或易揚塵材料的車輛，採取密閉貨廂或以防塵布、防塵網確實覆蓋，並具備防止污水、污泥滴落的設施，以及施工出入口洗車、清掃道路，降低沿線環境負擔。

鐵道局強調，後續將與地方政府、警察及公路單位建立協調機制，視實際情形即時調整改善。施工前亦會提出包含運輸路線規劃、尖峰時段管制、車次調度、行車安全管理及道路清潔維護等完整交通維持計畫，施工期間持續監測道路交通狀況。