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長榮航空歐美4新航點評估中　亞洲唯一「印度」也列考慮

▲▼長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者周湘芸攝）

▲長榮航空總經理孫嘉明（中）。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／維也納報導

國籍航空近年隨著新機交付，陸續開闢北美及歐洲新航點，長榮航空總經理孫嘉明表示，目前歐美已將巴塞隆納、赫爾辛基、伊斯坦堡及波士頓列入新航點考慮，另外，看好印度經台北到北美的轉機客，也希望開航印度德里航線。

長榮航空維也納航線開航35週年，孫嘉明於維也納當地與媒體茶敘表示，對於即將於6月26日開航的華盛頓，目標希望訂位達到8成以上，目前前幾班都蠻接近，還有2、3個月的時間，預計會持續成長。

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他指出，隨著新機陸續交付，目前歐洲新航點已將巴塞隆納、赫爾辛基及伊斯坦堡列入考慮，美國則有考慮開航波士頓，至於亞洲則是鎖定目前唯一沒有直飛的印度德里。

孫嘉明說明，由於北美的印度留學生多，印度人在矽谷、舊金山及美國東岸也有許多工作機會，因此印度航線主要是鎖定印度經台北到北美的轉機客，但印度機場一直都很壅擠，因此很難拿到好的時間帶。

孫嘉明也說，政府這幾年很努力拿到芬蘭航權，但若要開航芬蘭航線，就要先解決烏俄戰爭問題，一旦戰爭結束，就能飛越俄羅斯到芬蘭，所需時間甚至比飛到西歐還短。

至於何時有機會開航波士頓，孫嘉明表示，2027年第4季預計交1架A350-1000，但至少要有3架才能開一個新航點，且還要讓組員先用短線熟悉飛機，預估不會這麼快。

他表示，長榮航空已購買24架A350-1000，預計明年第4季交機，第一架希望優先放到美國東岸執飛，由於美國東岸冬季受頂風影響，飛時都會拉很長，現行都需要限載，若引進A350-1000就能大幅改善。

他也說，今年將再引進1架全新787-9客機，787整體機隊規模將達23架，並於2029年起引進18架A321neo窄體客機，另有8架787-9及4架787-10於2033年前交付完成。

孫嘉明表示，5月20日預計安排一架A330-300到高雄執飛，上午飛高雄往返成田，下午飛浦東及澳門，有助於提升高雄航班服務品質，貨運也不需要再拉到桃園。

另外，他指出，目前各家航空公司貨機越來越多，長榮的貨機未來也不能只飛北美，等12架到齊後，會準備復飛歐洲，目前主要鎖定德國法蘭克福，除了突破航權外，也希望能跟德航合作。

而中華航空因應北美市場需求持續成長，將於8月5日起將紐約-台北航線從每周4班（周日、周一、周三、周五）增加為每周5班（新增周四）。星宇航空則規劃6月1日起開闢第一個韓國航點「釜山」，8月1日則首航歐洲首個航點「布拉格」，另於10月1日開闢台北-峇里島航線，屆時飛航東南亞將超過13個航點。

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