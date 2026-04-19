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大甲媽祖遶境彰化爆衝突　陳素月探望3受傷警：全力支持警方嚴辦

▲▼民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月。（圖／陳素月辦公室提供）

▲民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月。（圖／陳素月辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香隊伍18日深夜、19日凌晨行經彰化市民生地下道前發生兩起暴力事件，造成3名警官受傷，其中，彰化縣政府警察局彰化分局偵查隊隊長遭受嚴重攻擊，造成鼻樑嚴重骨折，急需進行重建手術。民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月今（19日）與立委黃秀芳、議員黃柏瑜及楊子賢前往醫院探視慰問3名受傷員警。陳素月強調，絕不容忍任何暴力行為，全力支持警方嚴查速辦。

民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月今（19日）表示，18日深夜及19日凌晨，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香隊伍在行經彰化市民生地下道前，未料爆發兩起暴力事件，造成3名警官遭到圍毆受傷。

陳素月指出，她獲知其中一位彰化縣政府警察局彰化分局偵查隊隊長，遭受嚴重攻擊，造成鼻樑嚴重骨折，急需進行重建手術。上午偕同立委黃秀芳、議員黃柏瑜及楊子賢前往醫院探視慰問3名受傷員警。

陳素月強調，所有媽祖的信徒都絕不容許有心人士，假借宗教集會活動來製造事端，對於任何暴力行為，她也絕不容忍，全力支持警方嚴查速辦，讓大家都能歡喜安心迎媽祖。

「媽祖婆教導我們的，是慈悲為懷、是一心向善，絕非暴力滋事、攻擊執法人員！」楊子賢也說，警方已將數名滋事男子依現行犯逮捕送回偵辦，並於其中一名嫌犯身上查獲其攜帶毒品咖啡包及K菸，並有幫派註記及多項刑案資料。

楊子賢指出，陳素月第一時間收到如此消息，其中又有警官是過去舊識，在中午前就趕緊偕同黃秀芳、議員黃柏瑜與他前往醫院探視，慰問3名彰化分局的受傷員警。

「再次向辛苦的彰化警察同仁致敬」，楊子賢表示，蕭隊長奮不顧身要支援受推擠同仁，卻被如此暴力的攻擊，導致的嚴重傷勢，畫面怵目驚心。暴力零容忍，媽祖繞境本意是護佑地方平安，孰料宗教遶境卻演變為暴力衝突事件，染毒、染黑，有心人士不應蓄意滋事。

楊子賢也嚴正呼籲，檢警持續追查是否有幫派假借宗教活動暴力滋事，並追究參與滋事暴力之嫌疑人刑事責任，一定要嚴查速辦，絕不寬貸。

 
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