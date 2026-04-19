中東戰爭「航空燃油成本占比翻倍」　長榮總座：票價持續往上

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／維也納報導

中東戰爭持續推升航空燃油價格，長榮航空總經理孫嘉明表示，目前油價成本占比已翻倍，占公司成本超過一半，預估票價會持續往上走，但需求還是存在，像是東北亞及美國線4月載客率都有超過9成，因此沒有減班計劃。

長榮航空維也納航線開航35週年，孫嘉明於維也納當地與媒體茶敘表示，受惠中東戰爭影響客運轉單，以及旅客集中於燃油附加費調漲前開票，今年第一季營收較去年同期表現良好，其中，3月營收更創單月新高，在成本方面，由於3月的油價是以2月計價，因此成本壓力也還未顯現。

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他說明，中東戰爭爆發後，中東航空公司陸續停飛，亞洲的航空公司都有接到不少轉單，且轉單旅客都會買到最高艙等，對公司有不少挹注。此外，國籍航空4月7日起調漲燃油附加費，不少旅客趕在調漲前開票，旅行業者清明連假收到大量開票訂單，加上東北亞載客率持續強勁、美國客源穩定，歐洲線也很暢旺，讓3月營收達到單月歷史新高。

他指出，油價成本實際影響主要從第2季開始，截至目前航空燃油價格已成長120%，即便調漲燃油附加費，長程線仍只能彌補15％成本，短程線只能彌補35％成本，其他都由公司自行吸收，且航空燃油本來就占公司最大成本，現在又翻倍，已從占3分之1變成超過一半。

針對國泰航空、香港快運等業者陸續減班因應油價成本，孫嘉明表示，東北亞及美國線4月載客率都有超過9成，歐洲線表現也很強勁，因此無法砍班或併班，目前沒有減班規劃，只有減少部分需求較低的高雄往返香港航班。

對於油價影響票價漲幅，他表示，即便燃油附加費調漲，需求還是存在，下半年東北亞訂位還是很好，預估整體票價仍會持續往上走，平均來看不會降價。

針對伊朗一度宣布，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）在停火期間，將對商業油輪與貨船全面開放。孫嘉明指出，公司對今年整體狀況還是很樂觀，但油價是最大變數，如果油價回調就是回到原先預期。