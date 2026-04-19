限量2萬份！彰化發大甲媽「壓轎金」　4/20下午1點開放領取

▲彰化縣政府開放2萬份大甲媽祖壓轎金給縣民領取。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境隊伍昨日進入彰化縣境內，彰化縣長王惠美特地率縣府團隊設香案接駕，祈求媽祖庇佑鄉親平安。今年縣府特別準備2萬份大甲媽壓轎金，將於明(20日)下午1點起，在彰化縣各戶政事務所及縣政府服務台開放民眾索取，送完為止，要讓鄉親將媽祖的祝福帶回家。

今年大甲媽祖遶境於4月17日起駕，昨日下午由大度橋進入彰化市，沿著台一線經過花壇、大村、員林、永靖、田尾，下午已進入北斗鎮。縣府團隊循例設香案接駕，王惠美祈求媽祖護佑地方安康、風調雨順。為讓更多信眾能獲得媽祖庇佑，縣府今年特別準備2萬份壓轎金，發送給民眾。

縣府表示，今年度的壓轎金紅包袋，特別邀請國內知名書法大師吳肇勳老師親筆題字。紅包袋上寫著「媽祖護佑、福祿綿延」八個字，象徵媽祖庇佑眾生、福氣長久，不僅展現宗教文化的深厚底蘊，更融合了彰化在地的藝術價值，極具收藏意義。

壓轎金在民間信仰中具有保平安、趨吉避凶的作用，每年都吸引大批民眾排隊索取。彰化縣政府提醒，索取時間為4月20日下午1點起，地點在縣內各戶政事務所及縣府服務台，數量有限、送完為止，有需要的民眾請把握機會。