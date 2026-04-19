台南鳳梨首攻馬來西亞！黃偉哲赴檳城行銷　預購秒殺掀熱潮

▲台南市長黃偉哲前往馬來西亞檳城，出席台南特優水果展售會，推廣台南鳳梨外銷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南農產外銷再傳捷報！市長黃偉哲18日親自前往馬來西亞檳城，出席「台南特優水果與老頭家冬瓜茶磚展售會」，正式宣布台南鳳梨首度進軍馬來西亞市場，值得一提的是，這批鳳梨尚未到貨前即掀起話題，預購數量迅速被搶購一空，展現台南農產在海外市場的高度吸引力。

黃偉哲表示，台南擁有得天獨厚的氣候與農業條件，所生產的金鑽鳳梨香氣濃郁、酸甜適中，長年深受國際市場青睞。此次成功打入馬來西亞市場，對台南農產外銷而言，是一項重要里程碑。

除了鳳梨外，台南在地品牌「永良老頭家」冬瓜茶磚也同步亮相。該產品選用東山在地冬瓜，結合傳統製程製作，過去已有外銷經驗。黃偉哲指出，此次在馬來西亞推廣時，發現當地華人與台商對古早味冬瓜茶接受度極高，成為推廣台南農產文化的另一項亮點。

市府指出，馬來西亞地處熱帶，當地及周邊國家本身盛產各類熱帶水果，競爭相當激烈。在此情況下，台南鳳梨仍能成功切入市場，不僅代表品質獲得肯定，也顯示品牌與行銷策略奏效。

黃偉哲進一步表示，市府近年持續從源頭管理、品質控管到國際行銷全面推動農產外銷，協助業者開拓海外通路。馬來西亞是新南向政策的重要市場之一，過去台南芒果、蜜棗在當地已累積不錯口碑，此次選擇華人人口比例高的檳城作為首站，未來也將延伸至吉隆坡等地，逐步擴大市場版圖。

透過現場展示與試吃推廣，讓當地消費者近距離認識台南農產特色，也讓金鑽鳳梨與冬瓜茶的香甜滋味留下深刻印象。市府強調，未來將持續透過多元行銷模式，讓台南優質農產品走向更多國際舞台。