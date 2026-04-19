彰化高溫30度！婦人追大甲媽3小時癱軟險昏厥　緊急送醫救治

▲婦人追大甲媽3小時體力不支險昏厥，消防急送醫。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境進入彰化後狀況不斷！昨夜因信眾過度熱情，鑾轎通過民生地下道延誤超過7小時，原要駐轎南瑤宮，變成只短暫停轎便一路趕路，今(19日)中午彰化氣溫飆破30度，一名跟隨的女香客，從上午10點走到下午1點多，突然全身癱軟、冒冷汗、胸悶，險些失去意識，所幸民宅主人與家屬緊急處置，救護車火速趕到將她送醫。

今年大甲媽祖遶境行程，昨天晚間進入彰化後，因為沿途信眾實在太熱情，搶著鑽轎腳、抬轎、參拜，導致進度大亂。原本預計昨夜9點30分要駐轎在南瑤宮，結果鑾轎一路拖到今天清晨才進入，稍微停留後便開始拼命趕路。

▲婦人追大甲媽3小時體力不支險昏厥，消防急送醫。（圖／民眾提供）

今天彰化天氣炎熱，中午氣溫已經飆到30度，對徒步跟隨的香客來說體力負荷極大，下午在田尾鄉一處民宅前，一名婦人跟隨媽祖鑾轎從上午10點走到下午1點多，走了大約3個小時，身體突然出現異狀。

據悉，該名婦人先是大量冒冷汗，接著胸悶、喘不過氣，整個人開始癱軟、幾乎快要昏厥，現場情況一度非常危急。家屬和民宅主人見狀，立刻將婦人扶到陰涼處，趕緊幫她散熱、噴灑水霧降溫、引導調整呼吸，試圖穩定她的狀況。所幸救護車很快就趕到現場，將婦人緊急送往醫院救治。