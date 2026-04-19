防汛超前部署！南消第七大隊觀夕平台操舟訓練　強化水域救援戰力

▲南消第七大隊於安平觀夕平台辦理IRB救生艇訓練，強化防汛整備與水域救援能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著防汛期來臨，台南市消防局提前部署水域救援戰力，第七救災救護大隊結合義消後甲中隊及崇善中隊，19日在安平區觀夕平台水域辦理IRB（充氣式救生艇）專業訓練，透過實地操演與情境模擬，全面強化第一線救援量能，為即將到來的汛期做好萬全準備。

此次訓練以實務操作為核心，課程涵蓋橡皮艇與船外機組裝、裝備保養檢查、船外機操控、船艇駕駛技巧、翻艇應變處置及常見故障排除等項目。參訓義消人員在教官指導下分組演練，並於實際水域反覆操作，逐步熟悉各項裝備使用流程，提升臨場應變能力與團隊協調效率。

不只是基本操作，更強調「實戰感」。訓練過程中特別設計民眾受困、落水待援及災害現場人員接駁等模擬情境，讓參訓人員在高壓狀態下進行判斷與處置。透過這種貼近真實災害現場的演訓方式，讓每一次操作都不只是練習，而是為可能到來的救援任務預作準備，爭取寶貴的黃金救援時間。

第七大隊大隊長石家源表示，近年極端氣候影響顯著，短延時強降雨與颱風豪雨頻繁發生，導致淹水、受困與水域事故風險大幅提高，水域救援已成為消防勤務不可忽視的重要一環。唯有透過平時紮實訓練，才能在災害來臨時迅速反應、有效救援，降低災害帶來的衝擊。

消防局長楊宗林指出，義勇消防人員長期投入救災、救護及各類災害應變工作，是消防體系中不可或缺的關鍵力量。未來消防局將持續推動專業訓練與裝備整備，精進整體應變機制，全面提升防救災量能，打造更安全、更具韌性的城市環境。