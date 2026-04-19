台南市勞工局攜手做工行善團　深入關廟為弱勢修屋

▲台南市勞工局攜手做工行善團深入關廟區，為弱勢長者進行房屋修繕，改善居住環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一磚一瓦，堆疊的不只是房屋，更是一份對生活的重新期待，台南市政府勞工局長期推動「希望家園」理念，串聯各大工會志工組成「做工行善團」，深入偏鄉為弱勢家庭修繕老屋，透過專業技術與無私奉獻，將原本破舊不堪的居住空間，轉變為安全、溫暖的避風港，也讓台南的人情味在角落持續流動。

本週修繕行動來到關廟區，工程採分工接力方式進行。上週平日由鋁製品工會率先完成兩門六窗的安裝作業，今（19）日則由泥水工會接續進場，順利完成室內地磚鋪設工程。透過不同工種間的專業合作，逐步改善居住環境，為弱勢長者打造更安全、舒適的生活空間。

值得一提的是，熱心公益的至惠居畫家許圳至賢伉儷也親自到場，拍攝志工修繕的實景畫面，未來將透過畫展形式，讓更多人看見這群默默付出的職人英雄，進一步擴散善的力量，讓善念在城市中持續循環。

而在高溫悶熱的施工現場，也有來自各界的暖心支援。勞工志願服務協會常務理事曹至清主動贊助志工便當與飲料費用，泥水工會理事蔡德發與其夫人邱秋香則帶來飲料、土雞蛋及蕃薯慰勞大家。這些看似平凡的補給，卻成為志工們最實在的後盾，讓辛勞中多了一份被看見與被支持的溫度。

勞工局長王鑫基表示，這群來自各行各業的志工，總是在忙碌工作之餘，仍願意犧牲休息時間投入修繕行動，即使頂著烈日、汗流浹背，也不曾退縮。他們用雙手修築的不只是房屋，更是為弱勢家庭重建生活的希望與尊嚴，這份無私奉獻的精神，正是台南最珍貴、也最動人的城市力量。