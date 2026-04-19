睪丸撕裂！泰9歲男童遭惡犬「咬穿下體」　鮮血浸濕褲子

▲男童母親向外界求助，並拿出事發時男童被咬破的褲子。（圖／翻攝自The Thaiger）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷廊曼區一名9歲男童在自家附近散步時，突然遭到鄰居飼養的混種泰國邦考犬從後方襲擊，一口咬住他的臀部，導致男童下體鮮血直流，送醫搶救後確認陰囊撕裂、睪丸脫垂，傷勢嚴重。然而事發至今，疑似為前警察的飼主卻態度消極，不願負責，讓家屬憤而報警並尋求社會援助。

從後方突襲！9歲童血染褲檔「睪丸移位」

根據The Thaiger報導，26歲婦女向「帕維娜婦幼基金會」求助，她表示，9歲兒子4月10日傍晚和祖母一起到廊曼區舊市場附近散步。當時祖母帶著另外兩名分別為4歲與1歲的孫子在前面，而男童因為與朋友玩耍，跟在後方，怎知突然遭一隻未繫牽繩的惡犬從後方猛撲攻擊。男童被推倒後，惡犬直接朝其胯下撕咬，導致男童下體鮮血噴湧。

男童的朋友見狀隨即騎腳踏車衝到家中，通知他的母親。而女子趕往現場時，只見兒子雙手護住褲襠，鮮血已浸透整條短褲。送往醫院後，醫護人員驚見男童左側陰囊壁嚴重撕裂，睪丸甚至已經從傷口處滑出。

由於傷勢過於驚人且男童情緒崩潰，只能將其轉到更大的醫院。而醫療團隊最終對其實施全身麻醉，才成功將睪丸塞回並完成縫合手術。

飼主疑似退休警，冷漠回應惹毛家屬

男童母親指出，事發後她多次前往飼主家中理論，發現該隻肇事犬隻依然沒有被拴住，大搖大擺在門口走動。當她見到身穿類似警察制服的男飼主時，對方僅冷淡回應，「知道了，我會再看看。」隨即打發她離開，至今沒有進行任何探視或賠償。

目前警方已將此案列為公共安全事件偵辦，對涉事犬隻進行檢查，以確認飼主是否疏於管理。