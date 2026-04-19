音檔曝光！印度船員急喊「已獲准通過」　伊朗開火逼退

▲圖為船隻通過荷莫茲海峽。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

兩艘懸掛印度國旗的油輪在試圖穿越荷莫茲海峽時遭攻擊，伊朗官媒稱，朝船隻附近開火是為了迫使船隻返航。根據航運情報公司Tanker Trackers分享的一段音檔，可聽見山瑪前鋒號的船員情緒緊繃試圖與伊朗海軍對話，稱早已獲准通行。

NEW: Audio from the Indian oil tanker fired on by Iranian Navy in the Strait of Hormuz



“You gave me clearance to go. My name is second on your list. You are firing now. Let me turn back!” pic.twitter.com/C3nouIPzOJ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 18, 2026

音檔曝光！船員急喊：你們給了通行許可 現在又開火

NDTV、NBC新聞報導，山瑪前鋒號（Sanmar Herald）當時正行駛於海峽「綠色區域」（Green Area）內，船隻在向東行駛途中曾關閉自動識別系統（AIS）。

根據音檔，山瑪前鋒號的船員試著與伊朗進行溝通，「賽帕海軍！賽帕海軍！這是山瑪前鋒號，你已給我通行許可，就在名單上第二個。現在又開火，讓我掉頭」。賽帕海軍（Sepah Navy）隸屬於革命衛隊，是伊朗武裝力量之一。

整起事件未造成任何人員傷亡，船隻亦未受損。針對這起事件，印度召見伊朗駐印度大使表達關注，並要求大使立即向伊朗當局傳達印度嚴正立場，盡早恢復駛往印度船隻通過荷莫茲海峽的機制。

另一艘遇襲船隻則被確認為「賈格阿爾納夫號」（Jag Arnav）。

急轉彎 伊朗聲稱再封荷莫茲海峽

這正值荷莫茲海峽局勢急遽變化之際，伊朗以美國封鎖違反停火協議為由，推翻重新開放荷莫茲海峽的決定，導致多艘船隻被迫放棄通行。

伊朗聯合軍事指揮部18日表示，「荷莫茲海峽的管控已恢復至先前狀態，置於武裝部隊的嚴格管理與控制之下」。伊朗革命衛隊更發出強硬警告，任何靠近荷莫茲海峽的行為都將被視為與敵人合作，違規船隻將成為攻擊目標。