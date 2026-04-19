音檔曝光！印度船員急喊「已獲准通過」　伊朗開火逼退

▲圖為船隻通過荷莫茲海峽。（示意圖／路透社）
記者詹雅婷／綜合報導
兩艘懸掛印度國旗的油輪在試圖穿越荷莫茲海峽時遭攻擊，伊朗官媒稱，朝船隻附近開火是為了迫使船隻返航。根據航運情報公司Tanker Trackers分享的一段音檔，可聽見山瑪前鋒號的船員情緒緊繃試圖與伊朗海軍對話，稱早已獲准通行。
NEW: Audio from the Indian oil tanker fired on by Iranian Navy in the Strait of Hormuz— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 18, 2026
“You gave me clearance to go. My name is second on your list. You are firing now. Let me turn back!” pic.twitter.com/C3nouIPzOJ
音檔曝光！船員急喊：你們給了通行許可 現在又開火
NDTV、NBC新聞報導，山瑪前鋒號（Sanmar Herald）當時正行駛於海峽「綠色區域」（Green Area）內，船隻在向東行駛途中曾關閉自動識別系統（AIS）。
根據音檔，山瑪前鋒號的船員試著與伊朗進行溝通，「賽帕海軍！賽帕海軍！這是山瑪前鋒號，你已給我通行許可，就在名單上第二個。現在又開火，讓我掉頭」。賽帕海軍（Sepah Navy）隸屬於革命衛隊，是伊朗武裝力量之一。
整起事件未造成任何人員傷亡，船隻亦未受損。針對這起事件，印度召見伊朗駐印度大使表達關注，並要求大使立即向伊朗當局傳達印度嚴正立場，盡早恢復駛往印度船隻通過荷莫茲海峽的機制。
另一艘遇襲船隻則被確認為「賈格阿爾納夫號」（Jag Arnav）。
急轉彎 伊朗聲稱再封荷莫茲海峽
這正值荷莫茲海峽局勢急遽變化之際，伊朗以美國封鎖違反停火協議為由，推翻重新開放荷莫茲海峽的決定，導致多艘船隻被迫放棄通行。
伊朗聯合軍事指揮部18日表示，「荷莫茲海峽的管控已恢復至先前狀態，置於武裝部隊的嚴格管理與控制之下」。伊朗革命衛隊更發出強硬警告，任何靠近荷莫茲海峽的行為都將被視為與敵人合作，違規船隻將成為攻擊目標。
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